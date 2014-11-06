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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Торино
ХИК - Торино: обзор матча 06 ноября 2014
ХИК
06.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
Торино
60'
Г. Баах
81'
В. Морен
90'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - Торино
Желтая карточка
Э. Аннан
90'
+5
Замена
Т. Хейккиля
️️️️
М. Канджи
90'
90'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
К. Глик
Замена
Н. Алхо
️️️️
Э. Зенели
86'
83'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
ГОЛ! 2:0!
В. Морен
Пас отдал
Э. Зенели
81'
Замена
Й. Перовуо
️️️️
М. Вейринен
75'
71'
Замена
К. Молинаро
️️️️
С. Масиелло
64'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
М. Бенасси
ГОЛ! 1:0!
Г. Баах
60'
55'
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Д. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
12
Антонио Доблас
ВР
3
Гидеон Баах
ЦЗ
27
Себастьян Сорса
ЦЗ
16
Валлтери Морен
ЦЗ
11
Вели Лампи
ЦЗ
80
Эрфан Зенели
ЦП
8
Демба Саваж
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
4
Мика Вейринен
АП
59
Макумба Канджи
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
ХИК
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
3
Тапио Хейккиля
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
33
Рони Порокара
ЛП
24
Йоэл Перовуо
ЦП
7
Себастьян Маннстрём
ЦП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
98
Алессандро Дальмассо
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-4-1-1
12
Доблас
3
Баах
16
Морен
11
Лампи
27
Сорса
80
Зенели
17
Лод
6
Аннан
8
Саваж
4
Вейринен
59
Канджи
3-2-3-2
93
Паделли
27
Силва
15
Глик
18
Янссон
36
Дармиан
32
Масиелло
14
Санчес Миньо
14
Гацци
24
Бенасси
27
Квальярелла
77
Мартинес
4
Вейринен
24
Перовуо
24
Перовуо
4
Вейринен
59
Канджи
3
Хейккиля
3
Хейккиля
59
Канджи
80
Зенели
17
Алхо
17
Алхо
80
Зенели
32
Масиелло
3
Молинаро
3
Молинаро
32
Масиелло
24
Бенасси
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
77
Мартинес
9
Ларрондо
9
Ларрондо
77
Мартинес
Остались в запасе
ХИК
Торино
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
7
Себастьян Маннстрём
ЦП
33
Рони Порокара
ЛП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
98
Алессандро Дальмассо
ЦЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
7
Себастьян Маннстрём
ЦП
33
Рони Порокара
ЛП
30
Аристид Бансе
ЦФ
Остались в запасе
98
Алессандро Дальмассо
ЦЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
23
Антонио Ночерино
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Мика Лехкосуо
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча ХИК - Торино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Арнольд Хантер
(Фермана)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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