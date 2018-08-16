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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Хиберниан
Мольде - Хиберниан: обзор матча 16 августа 2018
Мольде
16.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Хиберниан
66'
Ф. Эушнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Хиберниан
ГОЛ! 1:0!
Ф. Эушнес
66'
44'
Желтая карточка
Э. Эмброуз
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Хиберниан
1
Адам Богдан
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
9
Джейми Макларен
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Мольде
23
Магнус Эйкрем
АП
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Хиберниан
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
2-1-1-1
1
Линде
28
Габриэльсен
4
Форрен
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
1-1-2
1
Богдан
4
Эмброуз
14
Сливка
22
Камбери
9
Макларен
Остались в запасе
Мольде
Хиберниан
23
Магнус Эйкрем
АП
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
23
Магнус Эйкрем
АП
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Мольде - Хиберниан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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