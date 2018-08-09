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Хиберниан - Мольде
Хиберниан - Мольде: обзор матча 09 августа 2018
Хиберниан
09.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Мольде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хиберниан - Мольде
55'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
Начало матча
Статистика матча Хиберниан - Мольде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
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