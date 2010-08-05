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Хиберниан - Марибор
Хиберниан - Марибор: обзор матча 05 августа 2010
Хиберниан
05.08.2010, четверг, 22:45
Лига Европы
2 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Марибор
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Статистика матча Хиберниан - Марибор
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Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
- : -
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
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22.11.2026
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Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
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Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
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Марибор
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