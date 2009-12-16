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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Герта - Спортинг
Герта - Спортинг: обзор матча 16 декабря 2009
Герта
16.12.2009, среда, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
71'
Г. Качар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Спортинг
Замена
Кака
️️️️
М. Нику
Замена
Ф. Кринге
️️️️
Г. Качар
Желтая карточка
К. Салейру
Замена
М. Велозу
️️️️
Ж. Моутинью
ГОЛ! 1:0!
Г. Качар
Замена
В. Домовчийски
️️️️
А. Вихнярек
Замена
Абел
️️️️
А. Силва
Замена
С. Вукчевич
️️️️
М. Измайлов
Желтая карточка
Д. Карришу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Сисеро
ЦП
20
Гойко Качар
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
0
Педро Силва
ПЗ
2
Марат Измайлов
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Бруну Перейринья
ПВ
29
Карлос Салейру
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
30
Саша Бигалке
ЛФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
3-2-3-2
33
Дробны
16
Янкер
5
фон Берген
28
Лустенбергер
39
Пейчинович
26
Пищек
8
Нику
16
Сисеро
20
Качар
18
Вихнярек
20
Рамос
4-3-2-1
1
Патрисиу
0
Силва
23
Карришу
4
Тонел
5
Грими
15
Силва
8
Моутинью
14
Фернандес
25
Перейринья
2
Измайлов
29
Салейру
8
Нику
4
Кака
4
Кака
8
Нику
20
Качар
6
Кринге
6
Кринге
20
Качар
18
Вихнярек
19
Домовчийски
19
Домовчийски
18
Вихнярек
15
Силва
78
Абел
78
Абел
15
Силва
8
Моутинью
44
Велозу
44
Велозу
8
Моутинью
2
Измайлов
3
Вукчевич
3
Вукчевич
2
Измайлов
Остались в запасе
Герта
Спортинг
8
Фанол Пердедай
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
30
Саша Бигалке
ЛФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
8
Фанол Пердедай
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
43
Шервин Раджабали-Фарди
ЛЗ
30
Саша Бигалке
ЛФ
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Герта - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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