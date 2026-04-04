Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Херманнштадт
Оцелул - Херманнштадт: обзор матча 04 апреля 2026
Оцелул
04.04.2026, суббота, 15:00
Румыния. Лига I, 3 тур
2 : 0
Завершен
Херманнштадт
5'
Ж. Ламейра
54'
A. Ciobanu
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Херманнштадт
Завершен
90'
+1
Желтая карточка
Tiberiu Căpuşă
Желтая карточка
Kazu
90'
90'
+4'
86'
Желтая карточка
Андреас Каро
Желтая карточка
D. Zivulic
73'
Замена
Габриэль Дебелюх
️️️️➡️️
Patrick
72'
Замена
Denis Bordun
️️️️➡️️
Stefan Bana
72'
66'
Желтая карточка
Antoni Ivanov
66'
Замена
Aviel Zargari
️️️️➡️️
D. Albu
66'
Замена
Silviu Balaure
️️️️➡️️
Moonga Simba
Замена
Бруну Пас
️️️️➡️️
Андрезинью
62'
60'
Желтая карточка
Marko Gjorgjievski
57'
Замена
Marko Gjorgjievski
️️️️➡️️
Жаир
Замена
Конрадо
️️️️➡️️
Луан Кампос
56'
ГОЛ! 2:0!
Andrei Ciobanu
54'
53'
Замена
Kevin Ciubotaru
️️️️➡️️
L. Stancu
52'
Замена
Christ Afalna
️️️️➡️️
Сергиу Бус
43'
Желтая карточка
Божидар Чорбаджийски
ГОЛ! 1:0!
Жоау Ламейра
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
8
Жоау Ламейра
(К)
ОП
31
D. Zivulic
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
99
Луан Кампос
ПВ
7
Андрезинью
ПВ
2
Milen Zhelev
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
88
Kazu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Херманнштадт
1
Давид Лазар
ВР
3
Андреас Каро
ЦЗ
2
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
77
L. Stancu
ЦП
7
Жаир
ЦП
24
Antoni Ivanov
ЦП
8
D. Albu
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
11
Сергиу Бус
ЦФ
10
Cristian Neguț
(К)
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Оцелул
22
Gabriel Ursu
ВР
32
Iustin Popescu
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
80
Бруну Пас
ОП
24
Denis Bordun
ЦП
23
Cristian Chira
ЦП
96
Габриэль Дебелюх
ЦФ
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
98
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
16
Saeed Issah
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
20
Деннис Политик
ЛФ
36
Aviel Zargari
ЦФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
19
Marko Gjorgjievski
ЦФ
15
Christ Afalna
ЦФ
1-1-2-2-4
1
4
8
Ламейра
31
11
99
Кампос
7
Андрезинью
2
88
17
9
2-4-4
1
Лазар
3
Каро
2
Чорбаджийски
7
Жаир
24
8
77
66
10
11
Бус
70
99
Кампос
97
Конрадо
97
Конрадо
99
Кампос
7
Андрезинью
80
Пас
80
Пас
7
Андрезинью
11
24
24
11
9
96
Дебелюх
96
Дебелюх
9
77
98
98
77
70
96
96
70
8
36
36
8
7
Жаир
19
19
7
Жаир
11
Бус
15
15
11
Бус
Остались в запасе
Оцелул
Херманнштадт
22
Gabriel Ursu
ВР
32
Iustin Popescu
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
23
Cristian Chira
ЦП
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
16
Saeed Issah
ЦП
20
Деннис Политик
ЛФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
22
Gabriel Ursu
ВР
32
Iustin Popescu
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
16
Dan Emilian Neicu
ЦЗ
23
Cristian Chira
ЦП
15
Dan-Cristian Neicu
ЦФ
20
Daniel Sandu
ЦФ
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
16
Saeed Issah
ЦП
20
Деннис Политик
ЛФ
27
Ioan Bârstan
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Оцелул - Херманнштадт
2
5
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
4
Нарушения
16
13
Офсайды
3
1
Количество передач
353
341
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
73
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Stadionul Oțelul, Galati
Посещаемость:
3181
Новости команд
Все
Оцелул
Херманнштадт
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
2025.04.24 10:56
7
Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях
2025.04.24 05:48
9
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
2025.04.24 10:56
7
Бикфалви рассказал, что ему не понравилось в русских людях
2025.04.24 05:48
9
Больше новостей
Последние матчи
Все
Оцелул
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 9 тур
Петролул
1 : 5
18.05.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Оцелул
2 : 2
02.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 6 тур
Ботошани
1 : 1
25.04.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 5 тур
Оцелул
1 : 0
17.04.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: