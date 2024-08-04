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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Наньтун Чжиюнь - Хэнань
Наньтун Чжиюнь - Хэнань: обзор матча 04 августа 2024
Наньтун Чжиюнь
04.08.2024, воскресенье, 15:00
Китай. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Хэнань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наньтун Чжиюнь - Хэнань
90'
+11
Желтая карточка
Ш. Ван
Желтая карточка
Z. Jiang
90'
+5
90'
+2
Замена
F. Boyuan
️️️️
D. Denic
90'
+2
Замена
K. Yang
️️️️
H. Ruifeng
Вторая желтая
Z. Haoqian
90'
88'
Красная карточка
F. Acheampong
Желтая карточка
Z. Haoqian
83'
Замена
X. Junmin
️️️️
F. Rosa
82'
Замена
S. Liang
️️️️
X. Luo
77'
Замена
J. Shengpan
️️️️
И. Каллон
76'
72'
Замена
Z. Ke
️️️️
N. Ziyi
72'
Замена
Z. Huang
️️️️
N. Covic
56'
Замена
Y. Yang
️️️️
Y. Shinar
45'
+6
Желтая карточка
D. Denic
36'
Желтая карточка
G. He
Желтая карточка
X. Luo
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наньтун Чжиюнь
1
Xue Qinghao
ВР
15
Wei Liu
ЦЗ
34
Xin Luo
(К)
ЦЗ
19
Farley Rosa
ЦП
16
Ming Yang Yang
ЦП
25
Kang Cao
ЦП
16
Izuchukwu Jude Anthony
ЦФ
9
Jesús Godínez
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
18
Zilei Jiang
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
27
Niu Ziyi
ЦЗ
2
Guan He
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
20
Nemanja Covic
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Наньтун Чжиюнь
1
Li Huayang
ВР
28
Xiaodong Shi
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
24
Shaowen Liang
ЦЗ
36
Zhongyi Qiu
ЦЗ
3
Jie Wang
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
33
Xu Junmin
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
37
Jia Boyan
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
6
Songyi Li
ЦЗ
5
Cao Gu
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
2-3-5
1
15
34
19
16
25
9
18
38
47
Каллон
16
4-1-3-2
18
2
2
Майдана
4
27
6
Ван
22
10
Назарио
8
30
20
34
24
24
34
19
33
33
19
47
Каллон
20
20
47
Каллон
22
16
16
22
27
23
23
27
4
25
25
4
8
10
10
8
20
19
19
20
Остались в запасе
Наньтун Чжиюнь
Хэнань
1
Li Huayang
ВР
28
Xiaodong Shi
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
36
Zhongyi Qiu
ЦЗ
3
Jie Wang
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
37
Jia Boyan
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
Главный тренер
Давид Патрисиу
26
Jiamin Xu
ВР
6
Songyi Li
ЦЗ
5
Cao Gu
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
1
Li Huayang
ВР
28
Xiaodong Shi
ВР
13
Haoyu Song
ЦЗ
2
Lai Wei
ЦЗ
36
Zhongyi Qiu
ЦЗ
3
Jie Wang
ЦЗ
26
Daochi Ye
ЦЗ
37
Jia Boyan
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
6
Songyi Li
ЦЗ
5
Cao Gu
ЦЗ
32
Li Tenglong
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
21
Chen Keqiang
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
Главный тренер
Давид Патрисиу
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Наньтун Чжиюнь - Хэнань
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
19
Офсайды
1
1
Количество передач
231
327
Сейвы
3
4
Точность передач %
69
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 30 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
02.11.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 29 тур
Наньтун Чжиюнь
1 : 3
27.10.2024
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Наньтун Чжиюнь
3 : 2
28.09.2024
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 26 тур
Наньтун Чжиюнь
2 : 1
22.09.2024
Циндао Хайню
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Информация о матче
Главный судья:
Gao Peng, China
Стадион:
Rugao Olympic Sports Center, Nantong
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