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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Херенвен - Вентспилс
Херенвен - Вентспилс: обзор матча 16 декабря 2009
Херенвен
16.12.2009, среда, 21:00
Лига Европы, группа D, 6 тур
5 : 0
Завершен
Вентспилс
54'
М. Вейринен
57'
В. Эльм
76'
Д. Сибон
77'
Д. Сибон
87'
Д. Янмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Вентспилс
ГОЛ! 5:0!
Д. Янмат
Замена
Э. Пабло Лосада
️️️️
Т. Эльюнусси
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
М. Вейринен
ГОЛ! 4:0!
Д. Сибон
ГОЛ! 3:0!
Д. Сибон
Замена
А. Дедов
️️️️
Г. Чиркин
Замена
Д. Сибон
️️️️
М. Пападопулос
Замена
️️️️
Ю. Жигарев
ГОЛ! 2:0!
В. Эльм
ГОЛ! 1:0!
М. Вейринен
Замена
А. Вишняковс
️️️️
Р. Ругинс
Желтая карточка
М. Пападопулос
Желтая карточка
Г. Чиркин
Желтая карточка
Р. Ругинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
25
Брайан Вандербуше
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
32
Кристиан Бах Бак
ЦЗ
4
Михель Бреуэр
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
4
Мика Вейринен
ЦП
12
Виктор Эльм
ЦП
7
Рой Беренс
ПВ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Тронд Сольед
Вентспилс
30
Павел Чесновский
ВР
34
Александр Соловьев
ЛЗ
17
Жан-Поль Ндеки
ЦЗ
0
Алессандро Дзамперини
ЦЗ
8
Григорий Чиркин
ПЗ
22
Игорь Цыгирлаш
ЛП
5
Евгений Космачев
ОП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
4
Юрий Жигарев
ЦП
32
Андрей Бутрик
ПП
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Херенвен
1
Мартин Лейсал
ВР
23
Игор Джурич
ЦЗ
23
Михаэль Дингсдаг
ЦЗ
37
Джерри Конинг
ПЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
23
Эрнан Пабло Лосада
АП
35
Джералд Сибон
ЦФ
Вентспилс
1
Александр Колинько
ВР
2
Алексей Солейчук
ЦЗ
24
Азамат Байматов
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
11
Александр Дедов
ЦФ
4-3-2-1
25
Вандербуше
3
Попов
32
Бах Бак
4
Бреуэр
22
Янмат
19
Гриндхейм
4
Вейринен
12
Эльм
24
Ассаиди
7
Беренс
27
Пападопулос
4-1-4-1
30
Чесновский
8
Чиркин
17
Ндеки
0
Дзамперини
34
Соловьев
5
Космачев
32
Бутрик
9
Ругинс
4
Жигарев
22
Цыгирлаш
90
Вишняковс
4
Вейринен
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
4
Вейринен
Эльюнусси
23
Лосада
23
Лосада
Эльюнусси
27
Пападопулос
35
Сибон
35
Сибон
27
Пападопулос
9
Ругинс
20
Вишняковс
20
Вишняковс
9
Ругинс
8
Чиркин
11
Дедов
11
Дедов
8
Чиркин
Остались в запасе
Херенвен
Вентспилс
23
Игор Джурич
ЦЗ
1
Мартин Лейсал
ВР
23
Михаэль Дингсдаг
ЦЗ
37
Джерри Конинг
ПЗ
Главный тренер
Тронд Сольед
24
Азамат Байматов
ЦП
2
Алексей Солейчук
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
15
Юрис Лайзанс
АП
Остались в запасе
23
Игор Джурич
ЦЗ
1
Мартин Лейсал
ВР
23
Михаэль Дингсдаг
ЦЗ
37
Джерри Конинг
ПЗ
Остались в запасе
24
Азамат Байматов
ЦП
2
Алексей Солейчук
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
15
Юрис Лайзанс
АП
Главный тренер
Тронд Сольед
Статистика матча Херенвен - Вентспилс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Абе Ленстра
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