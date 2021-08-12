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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хапоэль БШ - Шленск
Хапоэль БШ - Шленск: обзор матча 12 августа 2021
Хапоэль БШ
12.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Шленск
2'
Ю. Энса
54'
Ю. Энса
82'
И. Швиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хапоэль БШ - Шленск
Желтая карточка
Д. Келтьенс
90'
+4
Желтая карточка
М. Барейро
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
И. Швиро
Пас отдал
Э. Аколатсе
82'
Замена
О. Дадья
️️️️
D. Petrucci
80'
Замена
Д. Келтьенс
️️️️
И. Абу
80'
79'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
V. Garcia Marin
79'
Замена
C. Quintana
️️️️
Э. Экспозито
Замена
Э. Аколатсе
️️️️
Д. Мича
64'
Замена
И. Швиро
️️️️
С. Йехезкель
63'
61'
Желтая карточка
М. Тамаш
60'
Замена
Ł. Bejger
️️️️
S. Lewkot
ГОЛ! 2:0!
Ю. Энса
54'
53'
Желтая карточка
S. Lewkot
46'
Замена
М. Прашелик
️️️️
R. Makowski
45'
+2
Желтая карточка
K. Mączyński
24'
Замена
B. Pawlowski
️️️️
P. Janasik
ГОЛ! 1:0!
Ю. Энса
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
5
Ияд Абу
ЦФ
88
Davide Petrucci
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
8
Рамзи Сафури
ЦФ
13
Юджен Энса
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Шленск
10
Эрик Экспозито
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
29
Krzysztof Mączyński
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
24
Марк Тамаш
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
6
Szymon Lewkot
ЦФ
1
Matúš Putnocký
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Хапоэль БШ
33
Yarin Cohen
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
30
Ор Дадья
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
15
Илай Мадмон
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
9
Итамар Швиро
ЦФ
Шленск
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
34
Konrad Poprawa
ЦФ
7
Матеуш Прашелик
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
0
C. Quintana
ЦФ
4-5
1
Харуш
4
Витор
44
Эльхамед
35
Барейро
18
Тиби
15
Мича
11
Йехезкель
13
Энса
8
Сафури
88
5
77
1
6
14
24
Тамаш
88
30
Дадья
30
Дадья
88
15
Мича
7
Аколатсе
7
Аколатсе
15
Мича
5
Абу
33
Келтьенс
33
Келтьенс
5
Абу
11
Йехезкель
9
Швиро
9
Швиро
11
Йехезкель
77
19
19
77
6
44
44
6
9
7
Прашелик
7
Прашелик
9
14
9
Пясецки
9
Пясецки
14
10
Экспозито
0
0
10
Экспозито
Остались в запасе
Хапоэль БШ
Шленск
33
Yarin Cohen
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
15
Илай Мадмон
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
25
Michał Szromnik
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
34
Konrad Poprawa
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
33
Yarin Cohen
ВР
55
Нив Элиаси
ВР
15
Илай Мадмон
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Остались в запасе
25
Michał Szromnik
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
34
Konrad Poprawa
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Хапоэль БШ - Шленск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Информация о матче
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