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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шленск - Хапоэль БШ
Шленск - Хапоэль БШ: обзор матча 05 августа 2021
Шленск
05.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Хапоэль БШ
28'
Э. Экспозито
45+17'
Р. Пич (П)
45+5'
М. Барейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шленск - Хапоэль БШ
Замена
B. Pawlowski
️️️️
P. Schwarz
90'
+3
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Э. Экспозито
81'
76'
Замена
Р. Хатуэль
️️️️
С. Йехезкель
76'
Замена
И. Швиро
️️️️
Э. Аколатсе
69'
Желтая карточка
Д. Мича
60'
Замена
Т. Йосефи
️️️️
R. Gordana
60'
Замена
D. Petrucci
️️️️
Ю. Энса
53'
Желтая карточка
Ю. Энса
Желтая карточка
М. Тамаш
50'
45'
+17
Желтая карточка
И. Абу
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Пич
45'
+17
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Барейро
ГОЛ! 1:0!
Э. Экспозито
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
10
Эрик Экспозито
ЦФ
1
Matúš Putnocký
ЦФ
6
Szymon Lewkot
ЦФ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
24
Марк Тамаш
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
29
Krzysztof Mączyński
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Хапоэль БШ
1
Ариэль Харуш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
35
Мариано Барейро
ЦЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
13
Юджен Энса
ЦФ
5
Ияд Абу
ЦФ
8
Roy Gordana
ЦФ
8
Рамзи Сафури
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Шленск
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
33
Adrian Łyszczarz
ЦП
0
C. Quintana
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
7
Матеуш Прашелик
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Хапоэль БШ
55
Нив Элиаси
ВР
30
Томер Йосефи
ЦП
15
Илай Мадмон
ЦП
9
Итамар Швиро
ЦФ
18
Омри Глазер
ЦФ
12
Aviv Solomon
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
88
Davide Petrucci
ЦФ
77
Ротем Хатуэль
ЦФ
5
9
17
7
Пич
14
29
3-2-5
1
Харуш
33
Келтьенс
35
Барейро
7
Аколатсе
4
Витор
18
Тиби
13
Энса
11
Йехезкель
8
Сафури
8
5
Абу
17
19
19
17
10
Экспозито
9
Пясецки
9
Пясецки
10
Экспозито
8
30
Йосефи
30
Йосефи
8
7
Аколатсе
9
Швиро
9
Швиро
7
Аколатсе
13
Энса
88
88
13
Энса
11
Йехезкель
77
Хатуэль
77
Хатуэль
11
Йехезкель
Остались в запасе
Шленск
Хапоэль БШ
33
Adrian Łyszczarz
ЦП
0
C. Quintana
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
7
Матеуш Прашелик
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
55
Нив Элиаси
ВР
15
Илай Мадмон
ЦП
18
Омри Глазер
ЦФ
12
Aviv Solomon
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
Главный тренер
Йосси Абуксис
Остались в запасе
33
Adrian Łyszczarz
ЦП
0
C. Quintana
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
20
D. Verdasca
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
7
Матеуш Прашелик
ЦФ
Остались в запасе
55
Нив Элиаси
ВР
15
Илай Мадмон
ЦП
18
Омри Глазер
ЦФ
12
Aviv Solomon
ЦФ
15
Дор Мича
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Йосси Абуксис
Статистика матча Шленск - Хапоэль БШ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
Вроцлав
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