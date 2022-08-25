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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хэмран - Партизан
Хэмран - Партизан: обзор матча 25 августа 2022
Хэмран
25.08.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 3
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Партизан
27'
R. Prša
82'
V. De Freitas (П)
90'
M. Fedele (П)
34'
Рикарду
72'
С. Урошевич
79'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хэмран - Партизан
90'
Желтая карточка
Б. Натхо
ГОЛ с пенальти! 3:3!
M. Fedele
90'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
V. De Freitas
82'
81'
Желтая карточка
К. Белич
80'
Замена
З. Шехович
️️️️
С. Урошевич
79'
ГОЛ! 1:3!
Рикарду
Пас отдал
П. Андраде
Замена
M. Fedele
️️️️
М. Гилламьер
79'
Замена
V. De Freitas
️️️️
Р. Камензули
79'
Желтая карточка
I. Nedeljkovic
75'
74'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Ф. Диабате
Замена
I. Nedeljkovic
️️️️
S. Elvis Mashike
73'
72'
ГОЛ! 1:2!
С. Урошевич
69'
Замена
К. Белич
️️️️
И. Вуячич
36'
Желтая карточка
М. Живкович
34'
ГОЛ! 1:1!
Рикарду
Пас отдал
П. Андраде
ГОЛ! 1:0!
R. Prša
Пас отдал
М. Гилламьер
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
91
Эмерсон Марселина
ЦП
22
Mousa Balla Sowe
ЦФ
21
Roko Prša
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
10
Додо
ЦФ
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Хэмран
13
Steve Sultana
ВР
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
21
Matteo Fedele
ЦП
7
Shaisen Attard
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
77
Matthew Mifsud
ЦП
99
Leon Borg
ЦП
7
Jonny
ЦФ
35
Igor Nedeljkovic
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
25
Милан Лукач
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
3
Златан Шехович
ЦЗ
48
Матея Стасевич
ЦЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
17
Кристиян Белич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
99
Ваня Влахович
ЦФ
21
Михайло Петкович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
2-1-2-5
1
Бонелло
3
Камензули
14
6
Гилламьер
27
91
Марселина
21
10
Додо
99
7
Монтебелло
22
3-2-1-1-3
1
Попович
6
Саничанин
15
Маркович
5
Вуячич
17
Живкович
28
Урошевич
15
Фейса
11
Мениг
66
Андраде
10
Рикарду
34
Диабате
3
Камензули
17
17
3
Камензули
6
Гилламьер
21
21
6
Гилламьер
99
35
35
99
28
Урошевич
3
Шехович
3
Шехович
28
Урошевич
5
Вуячич
17
Белич
17
Белич
5
Вуячич
34
Диабате
10
Натхо
10
Натхо
34
Диабате
Остались в запасе
Хэмран
Партизан
13
Steve Sultana
ВР
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
77
Matthew Mifsud
ЦП
99
Leon Borg
ЦП
7
Jonny
ЦФ
85
Неманья Стеванович
ВР
25
Милан Лукач
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
48
Матея Стасевич
ЦЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
99
Ваня Влахович
ЦФ
21
Михайло Петкович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Остались в запасе
13
Steve Sultana
ВР
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
77
Matthew Mifsud
ЦП
99
Leon Borg
ЦП
7
Jonny
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
25
Милан Лукач
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
48
Матея Стасевич
ЦЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
24
Никола Терзич
ПВ
99
Ваня Влахович
ЦФ
21
Михайло Петкович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Хэмран - Партизан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
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ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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