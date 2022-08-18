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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Хэмран
Партизан - Хэмран: обзор матча 18 августа 2022
Партизан
18.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
4 : 1
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Хэмран
15'
Рикарду
25'
С. Урошевич
33'
Ф. Диабате
77'
П. Андраде
52'
М. Гилламьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Партизан - Хэмран
Замена
Н. Терзич
️️️️
Рикарду
90'
Замена
Н. Йович
️️️️
П. Андраде
82'
ГОЛ! 4:1!
П. Андраде
Пас отдал
Рикарду
77'
66'
Желтая карточка
С. Борг
Желтая карточка
К. Белич
60'
Замена
К. Белич
️️️️
К. Мениг
59'
Желтая карточка
М. Живкович
56'
52'
ГОЛ! 3:1!
М. Гилламьер
46'
Замена
S. Elvis Mashike
️️️️
I. Nedeljkovic
ГОЛ! 3:0!
Ф. Диабате
Пас отдал
П. Андраде
33'
ГОЛ! 2:0!
С. Урошевич
Пас отдал
И. Вуячич
25'
ГОЛ! 1:0!
Рикарду
Пас отдал
К. Мениг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
15
Любомир Фейса
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
66
Патрик Андраде
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
91
Эмерсон Марселина
ЦП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
35
Igor Nedeljkovic
ЦФ
7
Jonny
ЦФ
21
Roko Prša
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Партизан
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЦЗ
48
Матея Стасевич
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
17
Кристиян Белич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
99
Ваня Влахович
ЦФ
21
Михайло Петкович
ЦФ
Хэмран
13
Steve Sultana
ВР
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
21
Matteo Fedele
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
10
Додо
ЦФ
22
Mousa Balla Sowe
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Попович
17
Живкович
5
Вуячич
15
Маркович
28
Урошевич
6
Саничанин
15
Фейса
11
Мениг
10
Рикарду
34
Диабате
66
Андраде
2-1-3-4
1
Бонелло
4
Борг
3
Камензули
6
Гилламьер
25
91
Марселина
27
21
Корбалан
21
7
35
11
Мениг
17
Белич
17
Белич
11
Мениг
66
Андраде
80
Йович
80
Йович
66
Андраде
10
Рикарду
24
Терзич
24
Терзич
10
Рикарду
35
99
99
35
Остались в запасе
Партизан
Хэмран
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЦЗ
48
Матея Стасевич
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
99
Ваня Влахович
ЦФ
21
Михайло Петкович
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
13
Steve Sultana
ВР
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
21
Matteo Fedele
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
10
Додо
ЦФ
22
Mousa Balla Sowe
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЦЗ
48
Матея Стасевич
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
9
Самед Баждар
ЦФ
99
Ваня Влахович
ЦФ
21
Михайло Петкович
ЦФ
Остались в запасе
13
Steve Sultana
ВР
33
Zeron Azzopardi
ЦЗ
30
Карл Микаллеф
ЦЗ
17
Vinicius De Freitas
ЦЗ
14
Rodrigo Callegari
ЦЗ
21
Matteo Fedele
ЦП
88
Bjorn Buhaigar
ЦП
10
Додо
ЦФ
22
Mousa Balla Sowe
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
Главный тренер
Илия Столица
Статистика матча Партизан - Хэмран
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
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