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Расписание матчей
Кубок Африки
Судан - Гвинея-Бисау
Судан - Гвинея-Бисау: обзор матча 11 января 2022
Судан
11.01.2022, вторник, 22:00
Кубок африканских наций, группа D, 1 тур
0 : 0
Завершен
Гвинея-Бисау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Судан - Гвинея-Бисау
85'
Замена
П. Камара
️️️️
Пеле
79'
Пенальти не реализован!
Пеле
73'
Замена
С. Амбри
️️️️
М. Бальде
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Судан
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
17
Мазин Мохамедейн
ЛЗ
6
Мустафа Каршом
ЦЗ
5
Салах Нимер
ЦЗ
14
Мохамед Аль-Рашид
ОП
8
Абдельразиг Омер
ОП
5
Валиелдин Хидир
АП
12
Мустафа Эльфадни
ПП
11
Гомаа Аббас Омер
ПП
23
Ясин Хамед
ПВ
10
Мохамед Абдельрахман
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Гвинея-Бисау
12
Морис Гомис
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
22
Опа Санганте
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
6
Бура
ОП
10
Пеле
ЦП
16
Морету Кассама
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
19
Жозеф Мендес
ЦФ
18
Пикети
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Судан
23
Мохамед Мустафа
ВР
16
Ишаг Адам
ВР
7
Мохамед Амин
ЛЗ
3
Эльсадиг Хассан
ЦЗ
4
Амгад Исмаил Ахмед
ЦЗ
22
Аль-Гозоли Нух
ЛП
8
Мохамед Хасун
ЛВ
20
Сулиман Закария
ОП
19
Дхия Махджуб Муса
АП
18
Шариф Омар
ПВ
Гвинея-Бисау
1
Мануэль Бальде
ВР
4
Симау Жуниор
ЦЗ
14
Фернанди Менди
ЦЗ
9
Стиви Амбри
ЛП
14
Мауро Родригеш
ЛВ
8
Панутче Камара
ЦП
13
Фредерик Менди
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Абу-Эшрейн
17
Мохамедейн
5
Нимер
6
Каршом
14
Аль-Рашид
8
Омер
12
Эльфадни
11
Аббас Омер
5
Хидир
23
Хамед
10
Абдельрахман
3-2-2-1-2
12
Гомис
17
Энкада
22
Санганте
5
Канде
20
Мане
6
Бура
10
Пеле
16
Кассама
17
Бальде
18
Пикети
19
Мендес
10
Пеле
8
Камара
8
Камара
10
Пеле
17
Бальде
9
Амбри
9
Амбри
17
Бальде
Остались в запасе
Судан
Гвинея-Бисау
23
Мохамед Мустафа
ВР
16
Ишаг Адам
ВР
3
Эльсадиг Хассан
ЦЗ
4
Амгад Исмаил Ахмед
ЦЗ
18
Шариф Омар
ПВ
7
Мохамед Амин
ЛЗ
8
Мохамед Хасун
ЛВ
19
Дхия Махджуб Муса
АП
22
Аль-Гозоли Нух
ЛП
20
Сулиман Закария
ОП
Главный тренер
Юбер Велю
1
Мануэль Бальде
ВР
4
Симау Жуниор
ЦЗ
14
Фернанди Менди
ЦЗ
14
Мауро Родригеш
ЛВ
13
Фредерик Менди
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Остались в запасе
23
Мохамед Мустафа
ВР
16
Ишаг Адам
ВР
3
Эльсадиг Хассан
ЦЗ
4
Амгад Исмаил Ахмед
ЦЗ
18
Шариф Омар
ПВ
7
Мохамед Амин
ЛЗ
8
Мохамед Хасун
ЛВ
19
Дхия Махджуб Муса
АП
22
Аль-Гозоли Нух
ЛП
20
Сулиман Закария
ОП
Остались в запасе
1
Мануэль Бальде
ВР
4
Симау Жуниор
ЦЗ
14
Фернанди Менди
ЦЗ
14
Мауро Родригеш
ЛВ
13
Фредерик Менди
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Главный тренер
Бакиро Канде
Статистика матча Судан - Гвинея-Бисау
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Главный судья:
Исса Си
Стадион:
Румде Аджия
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