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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витория Гимараеш - Цюрих
Витория Гимараеш - Цюрих: обзор матча 15 августа 2024
Витория Гимараеш
15.08.2024, четверг, 22:15
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Цюрих
58'
М. Силва
70'
Т. Арканджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Цюрих
85'
Желтая карточка
М. Криезиу
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
Н. Сантуш
78'
78'
Замена
М. Криезиу
️️️️
Л. Камбери
78'
Замена
N. Di Giusto
️️️️
М. Шуиар
ГОЛ! 2:0!
Т. Арканджо
Пас отдал
Х. Рамирес
70'
68'
Замена
F. Goure
️️️️
А. Маркезано
Замена
З. Карлуш
️️️️
Т. Силва
68'
Желтая карточка
Саму
65'
Замена
Х. Рамирес
️️️️
Н. Оливейра
61'
Замена
Саму
️️️️
Ж. Мендеш
61'
59'
Замена
Д. Сабобо
️️️️
А. Око-Флекс
59'
Замена
С. Ходжа
️️️️
S. Wallner
ГОЛ! 1:0!
М. Силва
Пас отдал
Т. Силва
58'
Желтая карточка
Н. Оливейра
21'
4'
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
4
Мариано Гомес
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
20
Альберту Кошта
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
20
Саму
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
5
Marco Cruz
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
79
Бика
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
1
Silas Huber
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
15
Dylan Munroe
ЦП
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
14
Nevio Di Giusto
ЦП
17
Джозеф Сабобо
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
84
Labinot Bajrami
ЦФ
11
Fernand Goure
ЦФ
3-2-2-1-2
14
Варела
76
Гаспар
44
21
Боревкович
7
Мангаш
13
Мендеш
70
Силва
16
Силва
10
Сантуш
37
Сезар
7
Оливейра
3-1-2-2-2
25
Брехнер
4
Гомес
2
Камбери
25
Катич
18
Мэттью
19
Маркезано
44
Конде
8
Шуиар
11
Око-Флекс
4
9
Переа
13
Мендеш
20
Саму
20
Саму
13
Мендеш
70
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
70
Силва
10
Сантуш
10
Мендеш
10
Мендеш
10
Сантуш
7
Оливейра
19
Рамирес
19
Рамирес
7
Оливейра
2
Камбери
31
Криезиу
31
Криезиу
2
Камбери
8
Шуиар
14
14
8
Шуиар
11
Око-Флекс
17
Сабобо
17
Сабобо
11
Око-Флекс
4
3
Ходжа
3
Ходжа
4
19
Маркезано
11
11
19
Маркезано
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Цюрих
27
Charles
ВР
20
Альберту Кошта
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
5
Marco Cruz
ЦП
79
Бика
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
1
Живко Костадинович
ВР
1
Silas Huber
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
15
Dylan Munroe
ЦП
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
84
Labinot Bajrami
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
27
Charles
ВР
20
Альберту Кошта
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
5
Marco Cruz
ЦП
79
Бика
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
1
Silas Huber
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
15
Dylan Munroe
ЦП
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
84
Labinot Bajrami
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Витория Гимараеш - Цюрих
2
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
11
14
Офсайды
1
3
Количество передач
462
385
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
- : -
06.12.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
- : -
05.12.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
2 : 2
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Деревинский
(Киев)
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
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