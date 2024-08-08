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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Цюрих - Витория Гимараеш
Цюрих - Витория Гимараеш: обзор матча 08 августа 2024
Цюрих
08.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
54'
Р. Мангаш
88'
М. Гомес (АГ)
90+3'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Витория Гимараеш
90'
+4
Желтая карточка
Т. Силва
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Н. Оливейра
89'
Желтая карточка
C.
89'
Замена
М. Силва
️️️️
Т. Силва
Замена
Л. Камбери
️️️️
U. Emmanuel
89'
88'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
М. Гомес
78'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Саму
78'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Р. Мангаш
69'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Х. Рамирес
63'
Желтая карточка
Т. Боревкович
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
Д. Окита
63'
Замена
L. Bajrami
️️️️
Х. Хосе Переа
63'
Желтая карточка
М. Криезиу
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мангаш
Замена
Д. Окита
️️️️
И. Мэттью
46'
Желтая карточка
Н. Катич
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К)
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Мариано Гомес
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Саму
ЦП
37
Кайо Сезар
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Цюрих
1
Silas Huber
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
17
Джозеф Сабобо
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
84
Labinot Bajrami
ЦФ
Витория Гимараеш
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
5
Marco Cruz
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-1-1-2-3
25
Брехнер
25
Катич
31
Криезиу
4
Гомес
18
Мэттью
44
Конде
8
Шуиар
7
Красники
11
9
Переа
4
3-3-2-2
14
Варела
44
21
Боревкович
76
Гаспар
13
Мендеш
20
Хандель
7
Мангаш
70
Силва
20
Саму
19
Рамирес
37
Сезар
11
2
Камбери
2
Камбери
11
Окита
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
Окита
18
Мэттью
14
Окита
14
Окита
18
Мэттью
9
Переа
84
84
9
Переа
70
Силва
16
Силва
16
Силва
70
Силва
20
Саму
10
Сантуш
10
Сантуш
20
Саму
7
Мангаш
18
Арканджо
18
Арканджо
7
Мангаш
19
Рамирес
7
Оливейра
7
Оливейра
19
Рамирес
Остались в запасе
Цюрих
Витория Гимараеш
1
Silas Huber
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
17
Джозеф Сабобо
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
5
Marco Cruz
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
1
Silas Huber
ВР
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
16
Cheveyo Tsawa
ЦП
17
Джозеф Сабобо
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Остались в запасе
91
Gui
ВР
27
Charles
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
6
Зе Карлуш
ЦП
5
Marco Cruz
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Цюрих - Витория Гимараеш
2
3
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
12
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
272
463
Сейвы
4
1
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
- : -
05.12.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
2 : 2
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
- : -
06.12.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Летцигрунд
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