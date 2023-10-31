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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хомбург - Гройтер Фюрт
Хомбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 31 октября 2023
Хомбург
31.10.2023, вторник, 20:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
31'
F. Eisele
52'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хомбург - Гройтер Фюрт
90'
+2
Желтая карточка
Т. Лемперле
Желтая карточка
D. Hummel
90'
Замена
D. Hummel
️️️️
М. Мендлер
89'
86'
Замена
Л. Петков
️️️️
Д. Абиама
83'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
С. Аста
68'
Замена
Й. Консбрух
️️️️
О. Киомурцоглу
68'
Замена
Д. Юнг
️️️️
D. Michalski
62'
Желтая карточка
M. Dietz
52'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хргота
ГОЛ! 1:0!
F. Eisele
Пас отдал
М. Мендлер
31'
Желтая карточка
М. Янсен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хомбург
12
Том Кречмар
ВР
10
Lukas Quirin
ЦЗ
26
Tim Steinmetz
ЦЗ
8
Max Dombrowka
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
(К)
ЛВ
13
Philipp Hoffmann
ЦП
21
Benjamin Kirchhoff
ЦФ
30
M. Heilig
ЦФ
23
Fabian Eisele
ЦФ
22
Patrick Weihrauch
ЦФ
20
Максимилиан Янсен
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
40
Ben Schlicke
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
66
Maximilian Dietz
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Хомбург
1
Jakob Mayer
ВР
3
Dennis Lippert
ЦЗ
21
Nicolas Jorg
ЦП
16
Angelos Stavridis
ЦП
5
Raphael Akoto
ЦП
7
Arman Ardestani
ЦП
21
David Hummel
ЦФ
23
Ivan Knežević
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
3-1-1-5
12
Кречмар
10
26
8
13
11
Мендлер
30
20
Янсен
22
23
21
4-1-2-3
1
Линде
2
Аста
4
Хаддади
40
4
14
Киомурцоглу
66
37
Грин
18
Абиама
10
Хргота
7
Србени
11
Мендлер
21
21
11
Мендлер
4
21
Юнг
21
Юнг
4
14
Киомурцоглу
14
Консбрух
14
Консбрух
14
Киомурцоглу
18
Абиама
25
Петков
25
Петков
18
Абиама
2
Аста
19
Лемперле
19
Лемперле
2
Аста
Остались в запасе
Хомбург
Гройтер Фюрт
1
Jakob Mayer
ВР
3
Dennis Lippert
ЦЗ
21
Nicolas Jorg
ЦП
16
Angelos Stavridis
ЦП
5
Raphael Akoto
ЦП
7
Arman Ardestani
ЦП
23
Ivan Knežević
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
40
Йонас Урбиг
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
1
Jakob Mayer
ВР
3
Dennis Lippert
ЦЗ
21
Nicolas Jorg
ЦП
16
Angelos Stavridis
ЦП
5
Raphael Akoto
ЦП
7
Arman Ardestani
ЦП
23
Ivan Knežević
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
18
Роберт Вагнер
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Хомбург - Гройтер Фюрт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хомбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Хомбург
0 : 2
17.08.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хомбург
1 : 4
05.12.2023
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хомбург
1 : 1
31.10.2023
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Хомбург
3 : 0
14.08.2023
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Хомбург
0 : 3
20.08.2016
Штутгарт
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Florian Lechner, Germany
Стадион:
Waldstadion, Homburg
Новости команд
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Хомбург
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