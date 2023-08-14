Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Хомбург - Дармштадт
Хомбург - Дармштадт: обзор матча 14 августа 2023
Хомбург
14.08.2023, понедельник, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Дармштадт
10'
М. Мендлер
49'
M. Heilig
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хомбург - Дармштадт
Желтая карточка
M. Dombrowka
90'
+5
89'
Пенальти не реализован!
Ф. Стоилькович
Желтая карточка
Т. Кречмар
88'
79'
Желтая карточка
К. Ридель
75'
Замена
О. Вильхельмссон
️️️️
М. Хонзак
75'
Замена
М. Маглица
️️️️
К. Кларер
49'
Желтая карточка
Ф. Холланд
ГОЛ! 2:0!
M. Heilig
Пас отдал
М. Мендлер
49'
46'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Б. Ману
46'
Замена
Ф. Шнеллхардт
️️️️
К. Циммерманн
Желтая карточка
D. Lippert
39'
30'
Желтая карточка
К. Циммерманн
ГОЛ! 1:0!
М. Мендлер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хомбург
12
Том Кречмар
ВР
8
Max Dombrowka
ЦЗ
3
Dennis Lippert
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЦП
13
Philipp Hoffmann
ЦП
17
F. Perdedaj
ЦП
21
Benjamin Kirchhoff
ЦФ
30
M. Heilig
ЦФ
4
Felix Weber
ЦФ
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
17
Матиас Хонзак
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Хомбург
18
Dominic Schmidt
ЦЗ
16
Angelos Stavridis
ЦП
23
Ivan Knežević
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
23
Fabian Eisele
ЦФ
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
2-3-3
12
Кречмар
8
3
11
Мендлер
13
17
4
30
21
4-2-1-3
1
Шухен
5
Ридель
4
Циммерманн
4
Кларер
18
Карич
15
Нюрнбергер
32
Холланд
6
Мелем
10
Хорнби
37
Ману
17
Хонзак
4
Кларер
6
Маглица
6
Маглица
4
Кларер
4
Циммерманн
8
Шнеллхардт
8
Шнеллхардт
4
Циммерманн
37
Ману
81
Стоилькович
81
Стоилькович
37
Ману
17
Хонзак
11
Вильхельмссон
11
Вильхельмссон
17
Хонзак
Остались в запасе
Хомбург
Дармштадт
18
Dominic Schmidt
ЦЗ
16
Angelos Stavridis
ЦП
23
Ivan Knežević
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
23
Fabian Eisele
ЦФ
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
18
Dominic Schmidt
ЦЗ
16
Angelos Stavridis
ЦП
23
Ivan Knežević
ЦФ
19
Фил Харрес
ЦФ
23
Fabian Eisele
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
24
Янник Мюллер
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
17
Фабио Торсиелло
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Хомбург - Дармштадт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хомбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Хомбург
0 : 2
17.08.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хомбург
1 : 4
05.12.2023
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хомбург
1 : 1
31.10.2023
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Хомбург
3 : 0
14.08.2023
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Хомбург
0 : 3
20.08.2016
Штутгарт
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Новости команд
Все
Хомбург
Дармштадт
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+