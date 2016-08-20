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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хомбург - Штутгарт
Хомбург - Штутгарт: обзор матча 20 августа 2016
Хомбург
20.08.2016, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хомбург - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хомбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Хомбург
0 : 2
17.08.2025
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Германия. Кубок, 1/8 финала
Хомбург
1 : 4
05.12.2023
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Хомбург
1 : 1
31.10.2023
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3 : 0
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Германия. Кубок, 1/32 финала
Хомбург
0 : 3
20.08.2016
Штутгарт
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
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07.11.2026
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Германия. Бундеслига, 7 тур
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Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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