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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хомбург - Санкт-Паули
Хомбург - Санкт-Паули: обзор матча 05 декабря 2023
Хомбург
05.12.2023, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 4
Завершен
Санкт-Паули
28'
М. Мендлер
24'
Х. Валь
64'
Э. Саад
69'
М. Хартель
73'
Й. Эггештайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хомбург - Санкт-Паули
88'
Желтая карточка
Э. Саад
Желтая карточка
F. Eisele
86'
85'
Замена
К. Бухалфа
️️️️
Д. Ирвин
80'
Замена
M.
️️️️
Й. Эггештайн
Замена
F. Eisele
️️️️
М. Янсен
77'
Замена
I. Knežević
️️️️
P. Hoffmann
77'
73'
ГОЛ! 1:4!
Й. Эггештайн
Пас отдал
М. Хартель
69'
ГОЛ! 1:3!
М. Хартель
Пас отдал
Э. Саад
64'
ГОЛ! 1:2!
Э. Саад
Пас отдал
Э. Смит
61'
Замена
О. Афолаян
️️️️
К. Меткалф
46'
Замена
М. Салиакас
️️️️
Л. Рицка
46'
Замена
Э. Саад
️️️️
Э. Аменидо
42'
Желтая карточка
Л. Рицка
ГОЛ! 1:1!
М. Мендлер
28'
27'
Желтая карточка
Э. Смит
24'
ГОЛ! 0:1!
Х. Валь
Пас отдал
Э. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хомбург
12
Том Кречмар
ВР
26
Tim Steinmetz
ЦЗ
8
Max Dombrowka
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
(К)
ЛВ
20
Максимилиан Янсен
ОП
13
Philipp Hoffmann
ЦП
19
Фил Харрес
ЦФ
22
Patrick Weihrauch
ЦФ
28
Laurin von Piechowski
ЦФ
30
M. Heilig
ЦФ
21
Benjamin Kirchhoff
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
24
Конор Меткалф
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Хомбург
1
Jakob Mayer
ВР
3
Dennis Lippert
ЦЗ
18
Dominic Schmidt
ЦЗ
10
Lukas Quirin
ЦЗ
5
Raphael Akoto
ЦП
16
Angelos Stavridis
ЦП
23
Ivan Knežević
ЦФ
23
Fabian Eisele
ЦФ
21
David Hummel
ЦФ
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
11
Элиас Саад
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
2-1-1-1-5
12
Кречмар
26
8
20
Янсен
13
11
Мендлер
22
21
30
28
19
Харрес
2-1-3-1-3
30
Бурхерт
29
Треу
21
Рицка
24
Меткалф
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
10
Хартель
14
Аменидо
6
Валь
19
Эггештайн
13
23
23
13
20
Янсен
23
23
20
Янсен
21
Рицка
2
Салиакас
2
Салиакас
21
Рицка
36
Ирвин
11
Бухалфа
11
Бухалфа
36
Ирвин
24
Меткалф
21
Афолаян
21
Афолаян
24
Меткалф
14
Аменидо
11
Саад
11
Саад
14
Аменидо
19
Эггештайн
25
25
19
Эггештайн
Остались в запасе
Хомбург
Санкт-Паули
1
Jakob Mayer
ВР
3
Dennis Lippert
ЦЗ
18
Dominic Schmidt
ЦЗ
10
Lukas Quirin
ЦЗ
5
Raphael Akoto
ЦП
16
Angelos Stavridis
ЦП
21
David Hummel
ЦФ
22
Никола Васили
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
1
Jakob Mayer
ВР
3
Dennis Lippert
ЦЗ
18
Dominic Schmidt
ЦЗ
10
Lukas Quirin
ЦЗ
5
Raphael Akoto
ЦП
16
Angelos Stavridis
ЦП
21
David Hummel
ЦФ
Остались в запасе
22
Никола Васили
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Хомбург - Санкт-Паули
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хомбург
Германия. Кубок, 1 раунд
Хомбург
0 : 2
17.08.2025
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хомбург
1 : 4
05.12.2023
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хомбург
1 : 1
31.10.2023
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Хомбург
3 : 0
14.08.2023
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Хомбург
0 : 3
20.08.2016
Штутгарт
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерсен
(Штутгарт)
Стадион:
Waldstadion, Homburg
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