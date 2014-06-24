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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Греция - Кот-д'Ивуар
Греция - Кот-д'Ивуар: обзор матча 24 июня 2014
Греция
24.06.2014, вторник, 23:59
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
42'
А. Самарис
90+3'
Г. Самарас (П)
74'
В. Бони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Кот-д'Ивуар
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Самарас
90'
+3
83'
Замена
Д. Сио
️️️️
Жервиньо
78'
Замена
И. Диоманд
️️️️
Д. Дрогба
Замена
Т. Гекас
️️️️
Г. Карагунис
78'
77'
Травма
Д. Дрогба
74'
ГОЛ! 1:1!
В. Бони
Пас отдал
Жервиньо
69'
Желтая карточка
С. Ди
62'
Желтая карточка
С. Калу
61'
Замена
В. Бони
️️️️
Ш. Тиоте
ГОЛ! 1:0!
А. Самарис
Пас отдал
Г. Самарас
42'
37'
Желтая карточка
Д. Дрогба
Замена
П. Гликос
️️️️
О. Карнезис
24'
Травма
О. Карнезис
23'
Замена
А. Самарис
️️️️
П. Коне
12'
Травма
П. Коне
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ПЗ
7
Георгиос Самарас
ЛП
2
Яннис Маниатис
ОП
0
Панайотис Коне
ОП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ПП
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
3
Артур Бока
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
22
Сулейман Бамба
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
10
Жервиньо
ЛВ
8
Саломон Калу
ЛВ
9
Шейк Тиоте
ОП
19
Яя Туре
ОП
20
Серей Ди
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Греция
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
5
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
1
Саюба Манде
ВР
18
Констант Джакпа
ЛЗ
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
6
Матис Болли
ЛВ
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
4-2-3-1
1
Карнезис
0
Холебас
19
Папастатопулос
4
Манолас
15
Торосидис
2
Маниатис
0
Коне
7
Самарас
10
Карагунис
0
Христодулопулос
14
Салпингидис
4-2-1-2-1
1
Барри
17
Орье
4
Туре
22
Бамба
3
Бока
9
Тиоте
19
Туре
20
Ди
10
Жервиньо
8
Калу
11
Дрогба
1
Карнезис
12
Гликос
12
Гликос
1
Карнезис
0
Коне
22
Самарис
22
Самарис
0
Коне
10
Карагунис
17
Гекас
17
Гекас
10
Карагунис
11
Дрогба
14
Диоманд
14
Диоманд
11
Дрогба
9
Тиоте
12
Бони
12
Бони
9
Тиоте
10
Жервиньо
13
Сио
13
Сио
10
Жервиньо
Остались в запасе
Греция
Кот-д'Ивуар
13
Стефанос Капино
ВР
5
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
6
Матис Болли
ЛВ
16
Сильвен Гбохуо
ВР
1
Саюба Манде
ВР
18
Констант Джакпа
ЛЗ
15
Макс Градель
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
13
Стефанос Капино
ВР
5
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
21
Константинос Кацуранис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
6
Матис Болли
ЛВ
16
Сильвен Гбохуо
ВР
1
Саюба Манде
ВР
18
Констант Джакпа
ЛЗ
15
Макс Градель
ЦП
5
Дидье Зокора
ЦП
13
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Греция - Кот-д'Ивуар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Вера
(Гуаякиль)
Стадион:
Кастелан
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 02:00 (повтор)
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