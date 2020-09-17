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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Теута - Гранада
Теута - Гранада: обзор матча 17 сентября 2020
Теута
17.09.2020, четверг, 17:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 4
Завершен
Гранада
5'
Р. Сольдадо
10'
Р. Кенеди
31'
Я. Эррера
46'
Я. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теута - Гранада
58'
Замена
Ф. Вико
️️️️
А. Монторо
Замена
R. Hebaj
️️️️
F. Avdyli
56'
46'
ГОЛ! 0:4!
Я. Эррера
Пас отдал
Х. Молина
46'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Д. Дуарте
46'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
31'
ГОЛ! 0:3!
Я. Эррера
Пас отдал
Р. Кенеди
10'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кенеди
Пас отдал
Р. Сольдадо
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Р. Кенеди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теута
77
Стиви Фрашери
ВР
6
Альбано Алекси
ОП
10
Лоренцо Виля
ЦП
14
Asion Daja
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
0
E. Vila
ЦФ
0
F. Avdyli
ЦФ
55
Alexandros Kouros
ЦФ
5
Rustem Hoxha
ЦФ
0
R. Arapi
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Теута
77
Ильди Груда
ЛФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
99
R. Hebaj
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
24
Artan Jazxhi
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
19
Феде Вико
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
1-1-5
77
Фрашери
6
Алекси
10
Виля
0
0
5
55
0
4-1-2-2-1
1
Силва
16
Диас
22
Дуарте
5
Санчес
21
Нева
25
Гоналон
21
Эррера
19
Монторо
7
Пуэртас
29
Кенеди
9
Сольдадо
0
99
99
0
22
Дуарте
24
Вальехо
24
Вальехо
22
Дуарте
19
Монторо
19
Вико
19
Вико
19
Монторо
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
Остались в запасе
Теута
Гранада
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
77
Ильди Груда
ЛФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
24
Artan Jazxhi
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
6
Луис Милья
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
77
Ильди Груда
ЛФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
24
Artan Jazxhi
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
Остались в запасе
6
Луис Милья
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Теута - Гранада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Теута
Лига конференций, 3 раунд
Теута
0 : 2
12.08.2021
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 0
05.08.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0 : 3
27.07.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Теута
0 : 2
22.07.2021
Интер
Лига чемпионов, 1 раунд
Шериф
1 : 0
13.07.2021
Теута
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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