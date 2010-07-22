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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рандерс - Горица
Рандерс - Горица: обзор матча 22 июля 2010
Рандерс
22.07.2010, четверг, 21:00
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Горица
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рандерс - Горица
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Горица
Лига Европы, 2 раунд
Горица
2 : 3
20.07.2017
Паниониос
Лига Европы, 2 раунд
Паниониос
2 : 0
13.07.2017
Горица
Лига Европы, 1 раунд
Горица
2 : 2
06.07.2017
Ширак
Лига Европы, 1 раунд
Ширак
0 : 2
29.06.2017
Горица
Лига Европы, 1 раунд
Горица
0 : 1
07.07.2016
Маккаби
Информация о матче
Стадион:
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Рандерс
Горица
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
ЦСКА интересуется форвардом «Горицы» Ловричем
2021.05.06 09:53
6
Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»
2017.07.04 06:31
6
«Ростов» подписал контракт с защитником словенской «Горицы»
2017.07.04 06:03
2
Товарищеский матч. «Терек» разгромил «Горицу»
2016.02.19 23:49
2
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