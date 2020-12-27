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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Спорт Ресифи
Гойас - Спорт Ресифи: обзор матча 27 декабря 2020
Гойас
27.12.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
5'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Спорт Ресифи
Желтая карточка
B.
89'
88'
Замена
Сандер
️️️️
M. Silva
88'
Замена
Бруниньо
️️️️
J. Tavares
Замена
M. Ferreira
️️️️
A. Cabral
86'
82'
Желтая карточка
R. Prata
81'
Замена
R. Prata
️️️️
Маркиньос
81'
Замена
Микаэл
️️️️
L. Mugni
Желтая карточка
G. Blanco
79'
Замена
G. Blanco
️️️️
D. Baggio
76'
Замена
В. Лопес
️️️️
F.
64'
Желтая карточка
F.
58'
46'
Замена
B.
️️️️
R. Henrique
Желтая карточка
R. Moura
45'
ГОЛ! 1:0!
F.
Пас отдал
Шейлон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Херон
ЛЗ
33
Давид Дуарт
ЦЗ
5
Alejandro Cabral
ЦП
7
Шейлон
АП
23
Tadeu
ЦФ
9
Rafael Moura
ЦФ
20
FernandÃ£o
ЦФ
5
Breno
ЦФ
92
Douglas Baggio
ЦФ
27
FÃ¡bio Sanches
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
0
Dalberto
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
2
Patric
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
Гойас
55
Энрике Лордело
ОП
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
80
Miguel Ferreira
ЦФ
10
Indio
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
18
Daniel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
87
Микаэл
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
39
Gustavo Salgueiro
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
3-1-1-5
4
Херон
33
Дуарт
12
Жефферсон
5
7
Шейлон
20
27
92
5
9
2-2-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
2
Майдана
12
10
10
Маркиньос
0
77
2
5
26
5
80
80
5
20
70
Лопес
70
Лопес
20
92
25
25
92
26
87
Микаэл
87
Микаэл
26
5
18
18
5
12
37
Бруниньо
37
Бруниньо
12
10
Маркиньос
23
23
10
Маркиньос
77
6
Сандер
6
Сандер
77
Остались в запасе
Гойас
Спорт Ресифи
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
10
Indio
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
18
Daniel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
39
Gustavo Salgueiro
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
4
Чико
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Остались в запасе
60
Gabriel Rodrigues
ЦФ
10
Indio
ЦФ
32
Sandrinho
ЦФ
31
Pedro Marinho
ЦФ
55
Энрике Лордело
ОП
18
Daniel
ЦФ
34
Iago MendonÃ§a
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Остались в запасе
39
Gustavo Salgueiro
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
4
Чико
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Гойас - Спорт Ресифи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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