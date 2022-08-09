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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Жальгирис - Буде-Глимт
Жальгирис - Буде-Глимт: обзор матча 09 августа 2022
Жальгирис
09.08.2022, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Буде-Глимт
39'
Ф. Кьереме
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - Буде-Глимт
80'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
У. Ветлесен
Желтая карточка
Ж. Бопесу
77'
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
Р. Оливейра
76'
Замена
Ж. Бопесу
️️️️
Ф. Урега
62'
62'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
62'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Л. Салвесен
Желтая карточка
Р. Оливейра
61'
Красная карточка
П. Мамич
55'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кьереме
Пас отдал
П. Мамич
39'
Желтая карточка
Н. Мартин Горобсов
26'
15'
Замена
Ю. Лунд
️️️️
Н. Хайкин
Желтая карточка
Ф. Кьереме
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
15
Оливер Буфф
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
11
Франсис Кьереме
ПВ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Жальгирис
88
Мантас Куклис
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Буде-Глимт
16
Андерс Конрадсен
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гертмонас
12
Мамич
3
Павелич
26
Любисавлевич
13
Миколюнас
5
Горобсов
70
Урега
15
Буфф
10
Миличкович
11
Кьереме
19
Оливейра
3-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
38
Амундсен
22
Хейбротен
18
Хаген
10
Ветлесен
37
Тьеррандсен-Скау
14
Салтнес
22
Мвука
90
Пеллегрино
15
Салвесен
70
Урега
95
Бопесу
95
Бопесу
70
Урега
19
Оливейра
9
Казлаускас
9
Казлаускас
19
Оливейра
10
Ветлесен
16
Конрадсен
16
Конрадсен
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
12
Хайкин
1
Лунд
1
Лунд
12
Хайкин
15
Салвесен
11
Эспейор
11
Эспейор
15
Салвесен
Остались в запасе
Жальгирис
Буде-Глимт
88
Мантас Куклис
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
88
Мантас Куклис
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
Остались в запасе
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Жальгирис - Буде-Глимт
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
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