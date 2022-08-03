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Лига чемпионов 2026/2027
Буде-Глимт - Жальгирис
Буде-Глимт - Жальгирис: обзор матча 03 августа 2022
Буде-Глимт
03.08.2022, среда, 19:00
Лига чемпионов, 3 раунд
5 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Жальгирис
33'
У. Ветлесен (П)
36'
А. Пеллегрино
58'
Л. Салвесен
61'
М. Хейбротен
90+3'
Р. Эспейор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Жальгирис
ГОЛ! 5:0!
Р. Эспейор
90'
+3
88'
Замена
Ф. Кьереме
️️️️
Р. Оливейра
88'
Замена
М. Куклис
️️️️
О. Буфф
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
У. Ветлесен
88'
80'
Желтая карточка
П. Мамич
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
80'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Л. Салвесен
80'
67'
Замена
Г. Ярусевичюс
️️️️
Ф. Урега
67'
Замена
С. Миколюнас
️️️️
Ж. Бопесу
ГОЛ! 4:0!
М. Хейбротен
Пас отдал
Э. Хаген
61'
ГОЛ! 3:0!
Л. Салвесен
Пас отдал
А. Пеллегрино
58'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
52'
41'
Желтая карточка
Ф. Урега
ГОЛ! 2:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
У. Салтнес
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Ветлесен
33'
32'
Желтая карточка
Ж. Бопесу
Замена
И. Амундсен
️️️️
Б. Матиас Мое
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
70
Фабьен Урега
ЛП
95
Жоэль Бопесу
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
19
Ренан Оливейра
ЦФ
5
Николас Мартин Горобсов
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Буде-Глимт
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Жальгирис
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Франсис Кьереме
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
88
Мантас Куклис
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
3-4-2-1
12
Хайкин
22
Хейбротен
2
Сампстед
5
Вембангомо
18
Мое
18
Хаген
14
Салтнес
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
22
Мвука
15
Салвесен
3-3-1-3
1
Гертмонас
3
Павелич
26
Любисавлевич
12
Мамич
95
Бопесу
15
Буфф
70
Урега
10
Миличкович
27
Ойевуси
5
Горобсов
19
Оливейра
10
Ветлесен
7
Коомсон
7
Коомсон
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
18
Мое
38
Амундсен
38
Амундсен
18
Мое
15
Салвесен
11
Эспейор
11
Эспейор
15
Салвесен
19
Оливейра
11
Кьереме
11
Кьереме
19
Оливейра
95
Бопесу
13
Миколюнас
13
Миколюнас
95
Бопесу
15
Буфф
88
Куклис
88
Куклис
15
Буфф
70
Урега
9
Ярусевичюс
9
Ярусевичюс
70
Урега
Остались в запасе
Буде-Глимт
Жальгирис
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Остались в запасе
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
25
Томислав Дука
ЦФ
4
Динмухаммед Кашкен
ЦФ
15
Иван Татомирович
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Буде-Глимт - Жальгирис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
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