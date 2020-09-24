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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Милан - Буде-Глимт
Милан - Буде-Глимт: обзор матча 24 сентября 2020
Милан
24.09.2020, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
3 : 2
Завершен
Буде-Глимт
16'
Х. Чалханоглу
32'
Л. Коломбо
50'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Буде-Глимт
90'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
83'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
А. Сампстед
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
80'
Замена
Р. Крунич
️️️️
С. Кастильехо
65'
65'
Замена
М. Конрадсен
️️️️
С. Фет
ГОЛ! 3:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
С. Кастильехо
50'
ГОЛ! 2:0!
Л. Коломбо
Пас отдал
Х. Чалханоглу
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
И. Беннасер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
46
Габбиа
2
Калабрия
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
70
Кастильехо
56
Салемакерс
29
Коломбо
3-1-3-2-1
12
Хайкин
2
Лоде
2
Сампстед
15
Бьоркан
7
Берг
14
Салтнес
19
Фет
18
Мое
11
Зинкернагель
10
Хеуге
77
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
70
Кастильехо
33
Крунич
33
Крунич
70
Кастильехо
19
Фет
8
Конрадсен
8
Конрадсен
19
Фет
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
2
Сампстед
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
2
Сампстед
Остались в запасе
Милан
Буде-Глимт
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
21
Браим Диас
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
18
Элиас Хаген
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Милан - Буде-Глимт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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