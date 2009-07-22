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Лига чемпионов 2026/2027
Гленторан - Маккаби Х
Гленторан - Маккаби Х: обзор матча 22 июля 2009
Гленторан
22.07.2009, среда, 21:50
Лига Чемпионов, Финал
0 : 4
Первый матч – 0 : 6
Завершен
Маккаби Х
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гленторан - Маккаби Х
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Гленторан
- : -
13.11.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Каррик Рейнджерс
0 : 0
07.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Колрейн
1 : 1
30.10.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Гленторан
0 : 0
24.10.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Гленторан
1 : 0
17.10.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Портадаун
0 : 0
09.10.2026
Гленторан
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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Гленторан
Маккаби Х
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2025.05.21 15:09
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