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Расписание матчей
Испания. Кубок
Жирона - Луго
Жирона - Луго: обзор матча 07 января 2021
Жирона
07.01.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Луго
115'
М. Джалу (АГ)
120+2'
С. Буэно
104'
К. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жирона - Луго
ГОЛ! 2:1!
С. Буэно
120'
+2
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Джалу
115'
106'
Желтая карточка
X. Torres
105'
Желтая карточка
F. Seoane
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Террац
105'
104'
ГОЛ! 0:1!
К. Рамос
Пас отдал
К. Эррера
Замена
Й. Барсенас
️️️️
Я. Коуто
91'
91'
Замена
C.
️️️️
A. Escobar
80'
Замена
F. Venancio
️️️️
P. López
Замена
С. Кристофоро
️️️️
И. Кебе
70'
68'
Замена
X. Torres
️️️️
M. El Hacen
Замена
А. Мартинес
️️️️
Э. Франкеса
64'
Замена
П. Виктор
️️️️
Á. Pachón
64'
Желтая карточка
Э. Франкеса
53'
46'
Замена
К. Эррера
️️️️
У. Рама
Замена
П. Морено
️️️️
В. Фернандес
46'
37'
Желтая карточка
A. Escobar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
49
Арьянет Мурич
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Энрик Франкеса
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
17
Валери Фернандес
ПВ
37
Álex Pachón
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
14
Ибраима Кебе
ЦФ
17
Jordi Calavera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Луго
12
Pedro López
ЦФ
9
A. Escobar
ЦФ
9
Manu Barreiro
ЦФ
22
Уго Рама
ЦФ
8
Fernando Seoane
ЦФ
0
M. El Hacen
ЦФ
15
Roberto Canella
ЦФ
20
Марсело Джалу
ЦФ
0
A. Quindimil
ЦФ
1
Alberto Varo
ЦФ
Жирона
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
13
José Aurelio Suárez
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
РФ
Луго
30
Фран Вьейтес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
36
Luis Castro
ЦФ
23
Edu Campabadal
ЦФ
0
X. Torres
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
9
Carrillo
ЦФ
4-1-1-4
49
Мурич
22
Рамальо
14
Буэно
15
Франкеса
27
Коуто
11
Террац
17
Фернандес
37
17
14
Кебе
19
5
0
1
0
20
Джалу
15
15
Франкеса
22
Мартинес
22
Мартинес
15
Франкеса
27
Коуто
11
Барсенас
11
Барсенас
27
Коуто
37
10
Виктор
10
Виктор
37
17
Фернандес
24
Морено
24
Морено
17
Фернандес
14
Кебе
41
Кристофоро
41
Кристофоро
14
Кебе
11
Террац
14
Силла
14
Силла
11
Террац
0
0
0
0
Валентин
9
Рамос
9
Рамос
Валентин
22
Рама
17
Эррера
17
Эррера
22
Рама
9
9
9
9
12
21
21
12
Остались в запасе
Жирона
Луго
13
José Aurelio Suárez
ЦФ
6
Жерар Гумбау
ОП
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
30
Фран Вьейтес
ВР
36
Luis Castro
ЦФ
23
Edu Campabadal
ЦФ
Остались в запасе
13
José Aurelio Suárez
ЦФ
6
Жерар Гумбау
ОП
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
36
Luis Castro
ЦФ
23
Edu Campabadal
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Унсуэ
Статистика матча Жирона - Луго
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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