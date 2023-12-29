Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Саттон Юнайтед
Гиллинхэм - Саттон Юнайтед: обзор матча 29 декабря 2023
Гиллинхэм
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Саттон Юнайтед
72'
С. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Саттон Юнайтед
84'
Желтая карточка
К. Клэй
83'
Желтая карточка
S. Hart
Замена
G. Lapslie
️️️️
D. Jefferies
81'
77'
Замена
S. Hart
️️️️
H. Beautyman
ГОЛ! 1:0!
С. Мэлони
72'
66'
Замена
O. Patrick
️️️️
Э. О'Брайен
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
63'
Замена
Т. Николс
️️️️
Э. Надесан
62'
46'
Замена
O. Sowunmi
️️️️
B. Goodliffe
46'
Замена
C. N'Guessan
️️️️
T. Fadahunsi
Замена
C. Mahoney
️️️️
Д. Уильямс
45'
Желтая карточка
E. Coleman
36'
31'
Замена
L. Angol
️️️️
Д. Перейра
26'
Красная карточка
Г. Смит
9'
Желтая карточка
B. Goodliffe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Саттон Юнайтед
42
Sam Hart
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
4-3-3
25
Тернер
23
5
Эмер
3
2
Александер
6
16
10
Уильямс
12
24
Надесан
22
3-2-5
1
Бузанис
30
Киззи
5
24
19
Перейра
7
19
23
16
Клэй
10
Смит
48
О'Брайен
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
16
32
32
16
10
Уильямс
23
23
10
Уильямс
24
Надесан
7
Николс
7
Николс
24
Надесан
7
42
42
7
19
11
11
19
5
5
5
5
48
О'Брайен
11
11
48
О'Брайен
19
Перейра
9
9
19
Перейра
Остались в запасе
Гиллинхэм
Саттон Юнайтед
1
Гленн Моррис
ВР
17
Jayden Clarke
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
25
Steven Arnold
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
17
Jayden Clarke
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Остались в запасе
25
Steven Arnold
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Гиллинхэм - Саттон Юнайтед
1
1
3
Всего ударов по воротам
24
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
12
0
Нарушения
6
10
Офсайды
3
2
Количество передач
593
247
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
59
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Новости команд
Все
Гиллинхэм
Саттон Юнайтед
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+