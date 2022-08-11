Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Жил Висенте - Рига
Жил Висенте - Рига: обзор матча 11 августа 2022
Жил Висенте
11.08.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Рига
16'
Н. Музинга (АГ)
22'
К. Вильодрес
45+1'
Ф. Наварро
76'
Ф. Наварро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Рига
89'
Желтая карточка
Ю. Вакулко
87'
Желтая карточка
Н. Музинга
85'
Замена
Р. Ругинс
️️️️
Х. Бабец
78'
Замена
A. Petersons
️️️️
М. Сойсало
Замена
А. Алипур
️️️️
Ф. Наварро
77'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ф. Наварро
76'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
В. Карвальо
68'
Замена
M. Arai
️️️️
К. Вильодрес
59'
47'
Желтая карточка
Ю. Кендыш
Желтая карточка
В. Карвальо
47'
46'
Замена
Ранжел
️️️️
M. Torres
Замена
Б. Анне
️️️️
Х. Боселли
46'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Наварро
45'
+1
Желтая карточка
Карраша
40'
22'
Желтая карточка
Г. Дуланто
ГОЛ! 2:0!
К. Вильодрес
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Музинга
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
42
Эндрю
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Рига
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
22
Габриэль Рамос
ЛВ
6
Хрвойе Бабец
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
32
Marcelo Torres
ЦФ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
98
Нилс Пуринс
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Рига
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
16
Armands Petersons
ЦФ
3
Antons Kurakins
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
4-1-2-2-2
55
Гомеш
26
Фернандеш
3
Кунья
27
Карраша
6
Карвальо
25
Педру Тиба
10
Вильодрес
19
Фуджимото
21
Боселли
42
Эндрю
9
Наварро
3-1-1-2-4
13
Юрковскис
55
Дуланто
25
Музинга
6
Бабец
11
Вакулко
20
Сойсало
22
Рамос
98
Пуринс
5
11
32
6
Карвальо
8
Абурджания
8
Абурджания
6
Карвальо
10
Вильодрес
17
17
10
Вильодрес
9
Наварро
9
Алипур
9
Алипур
9
Наварро
21
Боселли
11
Анне
11
Анне
21
Боселли
6
Бабец
9
Ругинс
9
Ругинс
6
Бабец
20
Сойсало
16
16
20
Сойсало
32
99
Ранжел
99
Ранжел
32
Остались в запасе
Жил Висенте
Рига
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
8
Матеус Буэно
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
3
Antons Kurakins
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Остались в запасе
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
8
Матеус Буэно
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Остались в запасе
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
3
Antons Kurakins
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Адриан Гула
Статистика матча Жил Висенте - Рига
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Рига
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рига» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Риги» и «Кайрата» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рига» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Риги» и «Кайрата» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+