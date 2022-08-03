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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рига - Жил Висенте
Рига - Жил Висенте: обзор матча 03 августа 2022
Рига
03.08.2022, среда, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Жил Висенте
63'
Х. Боселли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рига - Жил Висенте
Замена
O. Ogunji
️️️️
М. Сойсало
90'
+2
81'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ф. Наварро
Замена
Ю. Кендыш
️️️️
Г. Рамос
69'
Желтая карточка
Г. Рамос
67'
65'
Желтая карточка
Э. Гомеш
Замена
Ранжел
️️️️
M. Torres
64'
63'
ГОЛ! 0:1!
Х. Боселли
60'
Замена
М. Буэно
️️️️
П. Тиба
Желтая карточка
Ю. Вакулко
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
22
Габриэль Рамос
ЛВ
6
Хрвойе Бабец
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
20
Микаэль Сойсало
ПВ
98
Нилс Пуринс
ЦФ
5
Douglas Bergqvist
ЦФ
32
Marcelo Torres
ЦФ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Жил Висенте
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
42
Эндрю
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Рига
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
3
Antons Kurakins
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
22
Olabanjo Ogunji
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Жил Висенте
44
Томаш Араужо
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
23
Лукас Баррос
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
3-1-1-2-4
25
Музинга
55
Дуланто
13
Юрковскис
6
Бабец
11
Вакулко
22
Рамос
20
Сойсало
98
Пуринс
11
32
5
3-1-1-2-2
3
Кунья
26
Фернандеш
55
Гомеш
6
Карвальо
25
Педру Тиба
21
Боселли
19
Фуджимото
9
Наварро
42
Эндрю
22
Рамос
77
Кендыш
77
Кендыш
22
Рамос
20
Сойсало
22
22
20
Сойсало
32
99
Ранжел
99
Ранжел
32
25
Педру Тиба
8
Буэно
8
Буэно
25
Педру Тиба
9
Наварро
9
Алипур
9
Алипур
9
Наварро
Остались в запасе
Рига
Жил Висенте
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
3
Antons Kurakins
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
44
Томаш Араужо
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
23
Лукас Баррос
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
24
Davis Oss
ВР
21
Роберт Озолс
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
9
Ритварс Ругинс
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
3
Antons Kurakins
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
Остались в запасе
44
Томаш Араужо
ЦЗ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
23
Лукас Баррос
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Рига - Жил Висенте
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
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Рига
2 : 1
18.10.2026
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- : -
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1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
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