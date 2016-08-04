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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ХИК - Гетеборг
ХИК - Гетеборг: обзор матча 04 августа 2016
ХИК
04.08.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Гетеборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - Гетеборг
32'
Желтая карточка
М. Смедберг-Даленсе
Начало матча
Статистика матча ХИК - Гетеборг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
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1 : 1
25.10.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
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