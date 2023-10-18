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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Германия
Мексика - Германия: обзор матча 18 октября 2023
Мексика
18.10.2023, среда, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Германия
37'
У. Антуна
47'
Э. Санчес
25'
А. Рюдигер
51'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мексика - Германия
87'
Замена
К. Беренс
️️️️
Д. Мусиала
Замена
О. Пинеда
️️️️
У. Антуна
82'
Замена
С. Уэрта
️️️️
И. Лосано
81'
Замена
Х. Мартин
️️️️
С. Хименес
77'
65'
Замена
Д. Раум
️️️️
Р. Госенс
65'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Ф. Вирц
Замена
С. Кордова
️️️️
Э. Санчес
62'
Замена
Л. Чавес
️️️️
Л. Ромо
62'
60'
Замена
М. Тиав
️️️️
Н. Зюле
Желтая карточка
Э. Альварес
59'
51'
ГОЛ! 2:2!
Н. Фуллкруг
ГОЛ! 2:1!
Э. Санчес
Пас отдал
У. Антуна
47'
46'
Замена
Л. Горецка
️️️️
П. Гросс
46'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
У. Антуна
Пас отдал
И. Лосано
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Рюдигер
Пас отдал
Р. Госенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
15
Уриэль Антуна
ПВ
22
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Эрик Санчес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Рафа Маркес
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Мексика
1
Луис Малагон
ВР
1
Хулио Гонсалес
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Ramón Juárez
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
14
Marcel Ruíz
ЦП
21
Сезар Уэрта
ЦП
15
Себастьян Кордова
АП
20
Хенри Мартин
ЦФ
16
Jordi Cortizo
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Малик Тиав
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
18
Йонас Хофманн
ПВ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
0
Кевин Беренс
ЦФ
7
Кай Хаверц
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Очоа
23
Гальярдо
3
Монтес
5
Васкес
2
Санчес
4
Альварес
7
Ромо
15
Антуна
22
Лосано
11
Хименес
18
Санчес
4-2-3-1
1
тер Стеген
4
Та
15
Зюле
2
Рюдигер
21
Госенс
5
Гросс
21
Гюндоган
19
Сане
10
Мусиала
17
Вирц
13
Мюллер
7
Ромо
24
Чавес
24
Чавес
7
Ромо
22
Лосано
21
Уэрта
21
Уэрта
22
Лосано
18
Санчес
15
Кордова
15
Кордова
18
Санчес
15
Антуна
17
Пинеда
17
Пинеда
15
Антуна
11
Хименес
20
Мартин
20
Мартин
11
Хименес
21
Госенс
22
Раум
22
Раум
21
Госенс
15
Зюле
2
Тиав
2
Тиав
15
Зюле
5
Гросс
8
Горецка
8
Горецка
5
Гросс
17
Вирц
18
Хофманн
18
Хофманн
17
Вирц
13
Мюллер
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
13
Мюллер
10
Мусиала
0
Беренс
0
Беренс
10
Мусиала
Остались в запасе
Мексика
Германия
1
Луис Малагон
ВР
1
Хулио Гонсалес
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Ramón Juárez
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
14
Marcel Ruíz
ЦП
16
Jordi Cortizo
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Рафа Маркес
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Роберт Андрих
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Луис Малагон
ВР
1
Хулио Гонсалес
ВР
0
Antonio Rodríguez
ВР
6
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Ramón Juárez
ЦЗ
2
Кевин Альварес
ПЗ
14
Marcel Ruíz
ЦП
16
Jordi Cortizo
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Роберт Андрих
ЦП
14
Юлиан Брандт
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Рафа Маркес
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Мексика - Германия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
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