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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Германия - Камерун
Германия - Камерун: обзор матча 25 июня 2017
Германия
25.06.2017, воскресенье, 18:00
Кубок конфедераций, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
Камерун
48'
К. Демирбай
66'
Т. Вернер
81'
Т. Вернер
78'
В. Абубакар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Камерун
Желтая карточка
М. Платтенхардт
90'
+2
83'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
К. Бассогог
ГОЛ! 3:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Б. Хенрикс
81'
Замена
А. Юнес
️️️️
Ю. Дракслер
80'
78'
ГОЛ! 2:1!
В. Абубакар
Пас отдал
М. Нгамале
Замена
Ю. Брандт
️️️️
К. Демирбай
77'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
С. Руди
74'
70'
Замена
Ж. Жуиоата
️️️️
Б. Муканджо
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Й. Киммих
66'
64'
Красная карточка
Э. Мабука
58'
Замена
М. Нгамале
️️️️
А. Джум
ГОЛ! 1:0!
К. Демирбай
Пас отдал
Ю. Дракслер
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
(К)
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
10
Керем Демирбай
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
19
Коллинс Фай
ЛЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
2
Эрнест Мабука
ПЗ
8
Бенджамин Муканджо
(К)
ЛП
15
Себастьен Сиани
ОП
8
Франк Ангисса
ЦП
17
Арно Джум
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Диего Демме
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Юлиан Брандт
АП
15
Амин Юнес
АП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Камерун
23
Жоржес Бокве
ВР
23
Андре Онана
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
21
Люсьен Овона
ЦЗ
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
14
Жорж Манджек
ЦП
11
Оливер Бумал
ЦФ
9
Жак Зуа
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
18
Роберт Тамбе
ЦФ
4-2-2-1-1
1
тер Стеген
2
Платтенхардт
15
Зюле
4
Гинтер
2
Рюдигер
6
Киммих
23
Джан
19
Руди
10
Демирбай
7
Дракслер
11
Вернер
4-1-4-1
1
Ондоа
2
Мабука
5
Нгаду-Нгаджуй
4
Тейку
19
Фай
15
Сиани
11
Бассогог
8
Ангисса
17
Джум
8
Муканджо
10
Абубакар
19
Руди
23
Хенрикс
23
Хенрикс
19
Руди
10
Демирбай
14
Брандт
14
Брандт
10
Демирбай
7
Дракслер
15
Юнес
15
Юнес
7
Дракслер
17
Джум
19
Нгамале
19
Нгамале
17
Джум
8
Муканджо
12
Жуиоата
12
Жуиоата
8
Муканджо
11
Бассогог
12
Экамби
12
Экамби
11
Бассогог
Остались в запасе
Германия
Камерун
3
Йонас Хектор
ЛЗ
13
Ларс Штиндль
АП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Диего Демме
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
11
Оливер Бумал
ЦФ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
21
Люсьен Овона
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
23
Андре Онана
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
14
Жорж Манджек
ЦП
9
Жак Зуа
ЦФ
18
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
3
Йонас Хектор
ЛЗ
13
Ларс Штиндль
АП
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
23
Диего Демме
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
11
Оливер Бумал
ЦФ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
21
Люсьен Овона
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
23
Андре Онана
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
14
Жорж Манджек
ЦП
9
Жак Зуа
ЦФ
18
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Германия - Камерун
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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