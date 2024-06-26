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Расписание матчей
Евро-2024
Грузия - Португалия
Грузия - Португалия: обзор матча 26 июня 2024
Грузия
26.06.2024, среда, 22:00
Чемпионат Европы, группа F, 3 тур
2 : 0
Завершен
Португалия
2'
Х. Кварацхелия
57'
Ж. Микаутадзе (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грузия - Португалия
Желтая карточка
А. Меквабишвили
85'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Х. Кварацхелия
81'
Замена
А. Меквабишвили
️️️️
Г. Чакветадзе
81'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
Г. Гвелесиани
76'
75'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Ж. Невеш
75'
Замена
Д. Жота
️️️️
П. Нету
66'
Замена
Н. Семеду
️️️️
А. Силва
66'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
К. Роналду
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
Л. Лочошвили
63'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Микаутадзе
57'
53'
Желтая карточка
Р. Невеш
46'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Палинья
44'
Желтая карточка
П. Нету
28'
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 1:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
Ж. Микаутадзе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
15
Георгий Гвелесиани
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
15
Жоау Невеш
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
19
Леван Шенгелия
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Георгий Квилитая
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
6
Матеус Нуньес
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Мамардашвили
4
Кашия
4
Лочошвили
3
Двали
15
Гвелесиани
2
Какабадзе
10
Чакветадзе
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
3-2-3-2
1
Кошта
2
Далот
3
Инасиу
4
Силва
13
Перейра
6
Палинья
14
Консейсау
15
Невеш
17
Нету
10
Феликс
7
Роналду
15
Гвелесиани
5
Кверквелия
5
Кверквелия
15
Гвелесиани
10
Чакветадзе
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
10
Чакветадзе
7
Кварацхелия
7
Давиташвили
7
Давиташвили
7
Кварацхелия
4
Лочошвили
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
4
Лочошвили
4
Силва
2
Семеду
2
Семеду
4
Силва
6
Палинья
21
Невеш
21
Невеш
6
Палинья
15
Невеш
6
Нуньес
6
Нуньес
15
Невеш
17
Нету
21
Жота
21
Жота
17
Нету
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
Остались в запасе
Грузия
Португалия
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
19
Леван Шенгелия
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
23
Витинья
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
19
Леван Шенгелия
ЦП
8
Сандро Алтунашвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
26
Габриэль Сигуа
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
23
Витинья
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Грузия - Португалия
1
3
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
11
Нарушения
6
11
Офсайды
0
1
Количество передач
270
689
Сейвы
5
1
Точность передач %
77
93
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.49
Матчи команд
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Фелтинс-Арена
Посещаемость:
49616 из 61973 зрителей (80%)
Где смотреть матч:
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