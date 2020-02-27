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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Рома
Гент - Рома: обзор матча 27 февраля 2020
Гент
27.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Рома
25'
Д. Дэвид
29'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Рома
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
90'
+5
Желтая карточка
М. Мохаммади
90'
+3
Желтая карточка
С. Кумс
83'
83'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
К. Перес
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
И. Пластун
80'
78'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Ж. Верету
67'
Замена
Д. Сантон
️️️️
Л. Спинаццола
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Р. Безус
66'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Л. Депуатр
66'
62'
Желтая карточка
Л. Спинаццола
Желтая карточка
Л. Депуатр
50'
42'
Желтая карточка
Ж. Верету
29'
ГОЛ! 1:1!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Р. Безус
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Р. Безус
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Томас Камински
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-1-3-2
1
Камински
17
Кастро-Монтес
32
Пластун
32
Нгаду-Нгаджуй
5
Мохаммади
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
24
Кумс
15
Дэвид
29
Депуатр
4-3-1-2
13
Лопес
11
Коларов
23
Манчини
6
Смоллинг
37
Спинаццола
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
19
Клюйверт
10
Джеко
23
Перес
29
Депуатр
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
29
Депуатр
90
Безус
9
Квилитая
9
Квилитая
90
Безус
32
Пластун
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
32
Пластун
17
Верету
17
Фасио
17
Фасио
17
Верету
37
Спинаццола
18
Сантон
18
Сантон
37
Спинаццола
23
Перес
12
Вильяр
12
Вильяр
23
Перес
Остались в запасе
Гент
Рома
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
13
Даниэль Фузато
ВР
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Гент - Рома
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Геламко Арена
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