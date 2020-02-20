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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Гент
Рома - Гент: обзор матча 20 февраля 2020
Рома
20.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Гент
13'
К. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Гент
90'
+1
Замена
С. Маррех
️️️️
С. Кумс
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Перотти
82'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Л. Пеллегрини
79'
74'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Р. Безус
Замена
Д. Сантон
️️️️
Л. Спинаццола
69'
Желтая карточка
К. Смоллинг
65'
35'
Желтая карточка
Р. Безус
ГОЛ! 1:0!
К. Перес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гент
1
Томас Камински
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
4-2-1-3
13
Лопес
37
Спинаццола
17
Фасио
6
Смоллинг
11
Коларов
17
Верету
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Джеко
8
Перотти
23
Перес
4-1-3-2
1
Камински
5
Мохаммади
23
Лустиг
32
Нгаду-Нгаджуй
32
Пластун
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
24
Кумс
15
Дэвид
29
Депуатр
7
Пеллегрини
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
8
Перотти
19
Клюйверт
19
Клюйверт
8
Перотти
37
Спинаццола
18
Сантон
18
Сантон
37
Спинаццола
90
Безус
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
90
Безус
24
Кумс
16
Маррех
16
Маррех
24
Кумс
Остались в запасе
Рома
Гент
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Рома - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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