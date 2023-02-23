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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Карабах
Гент - Карабах: обзор матча 23 февраля 2023
Гент
23.02.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Карабах
74'
Д. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гент - Карабах
Пенальти не реализован!
Я. Бензия
ГОЛ!
С. Маррех
4:3
ГОЛ!
Т. Байрамов
3:3
ГОЛ!
Д. Орбан
3:2
ГОЛ!
А. Дьякаби
2:2
ГОЛ!
У. Кюйперс
2:1
ГОЛ!
Р. Алмейда
1:1
ГОЛ!
Ж. де Сар
1:0
107'
Замена
Г. Гараев
️️️️
Ж. Ромао
107'
Замена
Т. Байрамов
️️️️
Э. Джафаргулиев
104'
Замена
Р. Джиджа
️️️️
Р. Алмейда
Желтая карточка
У. Кюйперс
86'
80'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Л. Андраде
Желтая карточка
Нуриу
77'
ГОЛ! 1:0!
Д. Орбан
Пас отдал
М. Нгаду-Нгаджуй
74'
Замена
С. Маррех
️️️️
Б. Годо
71'
Замена
Д. Орбан
️️️️
Л. Депуатр
71'
63'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
М. Гурбанлы
Желтая карточка
Л. Депуатр
52'
51'
Желтая карточка
Ж. Ромао
Замена
М. Фофана
️️️️
А. Кастро-Монтес
46'
41'
Желтая карточка
М. Гурбанлы
14'
Желтая карточка
М. Вешович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
27
Руне ван ден Берг
ЦП
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
2
Гара Гараев
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Филип Озобич
АП
94
Айхан Аразли
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
3-2-3-2
33
Руф
17
Кастро-Монтес
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Нуриу
31
Годо
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
29
Депуатр
99
Кюйперс
3-1-2-1-3
25
Гугешашвили
15
Гусейнов
23
Вешович
13
Мустафазаде
18
Ромао
20
Алмейда
10
Зубир
11
Андраде
44
Джафаргулиев
7
Шейдаев
9
Гурбанлы
31
Годо
16
Маррех
16
Маррех
31
Годо
17
Кастро-Монтес
39
Фофана
39
Фофана
17
Кастро-Монтес
29
Депуатр
99
Орбан
99
Орбан
29
Депуатр
18
Ромао
2
Гараев
2
Гараев
18
Ромао
9
Гурбанлы
27
Дьякаби
27
Дьякаби
9
Гурбанлы
11
Андраде
8
Бензия
8
Бензия
11
Андраде
20
Алмейда
19
Джиджа
19
Джиджа
20
Алмейда
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Гент
Карабах
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
27
Руне ван ден Берг
ЦП
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Амин Рамазанов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
94
Айхан Аразли
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
27
Руне ван ден Берг
ЦП
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
94
Айхан Аразли
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Гент - Карабах
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
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1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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