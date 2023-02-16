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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Карабах - Гент
Карабах - Гент: обзор матча 16 февраля 2023
Карабах
16.02.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Гент
78'
Л. Андраде
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Карабах - Гент
Желтая карточка
Р. Джиджа
90'
+8
90'
+4
Желтая карточка
С. Маррех
Желтая карточка
Л. Гугешашвили
90'
+2
90'
+2
Замена
М. Фофана
️️️️
Ж. Окуму
Замена
Р. Алмейда
️️️️
М. Янкович
90'
86'
Замена
Нуриу
️️️️
Б. Годо
86'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
У. Кюйперс
86'
Замена
С. Маррех
️️️️
С. Кумс
Замена
Я. Бензия
️️️️
Л. Андраде
79'
Замена
Р. Джиджа
️️️️
Р. Шейдаев
79'
ГОЛ! 1:0!
Л. Андраде
Пас отдал
М. Янкович
78'
71'
Желтая карточка
Ж. де Сар
Замена
А. Дьякаби
️️️️
М. Гурбанлы
66'
60'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
А. Кастро-Монтес
Пенальти не реализован!
Р. Шейдаев
52'
51'
Желтая карточка
Д. Торунарига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Гент
33
Дави Руф
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Карабах
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
19
Редон Джиджа
ЛВ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
19
Филип Озобич
АП
94
Айхан Аразли
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-1-2-1-3
25
Гугешашвили
23
Вешович
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
18
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
11
Андраде
9
Гурбанлы
7
Шейдаев
44
Джафаргулиев
3-2-3-1
33
Руф
33
Торунарига
31
Годо
17
Кастро-Монтес
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
4
де Сар
24
Кумс
20
Хонг
99
Кюйперс
8
Янкович
20
Алмейда
20
Алмейда
8
Янкович
9
Гурбанлы
27
Дьякаби
27
Дьякаби
9
Гурбанлы
11
Андраде
8
Бензия
8
Бензия
11
Андраде
7
Шейдаев
19
Джиджа
19
Джиджа
7
Шейдаев
31
Годо
25
Нуриу
25
Нуриу
31
Годо
24
Кумс
16
Маррех
16
Маррех
24
Кумс
17
Кастро-Монтес
17
Юлсагер
17
Юлсагер
17
Кастро-Монтес
2
Окуму
39
Фофана
39
Фофана
2
Окуму
99
Кюйперс
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Кюйперс
Остались в запасе
Карабах
Гент
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
94
Айхан Аразли
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
1
Пауль Нарди
ВР
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Амин Рамазанов
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
94
Айхан Аразли
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Карабах - Гент
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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