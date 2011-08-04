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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Газиантепспор
Легия - Газиантепспор: обзор матча 04 августа 2011
Легия
04.08.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
0 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Газиантепспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Легия - Газиантепспор
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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Газиантепспор
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
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