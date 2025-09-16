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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Канвон - Шанхай Шэньхуа
Канвон - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 16 сентября 2025
Канвон
16.09.2025, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 1 тур
2 : 1
Завершен
Шанхай Шэньхуа
54'
Х. Чхоль
45+1'
Ж. Карлос Тейшейра
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Шанхай Шэньхуа
Завершен
82'
Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
78'
Желтая карточка
Yu Hanchao
Замена
Gun-hee Kim
️️️️➡️️
Витор Габриэль
72'
70'
Замена
Yu Hanchao
️️️️➡️️
Жоао Карлос Тейшейра
70'
Замена
Хайцзянь Ван
️️️️➡️️
Тианий Гао
Замена
Mo Jae-hyeon
️️️️➡️️
Byeong-chan Choi
54'
Замена
Dae-won Kim
️️️️➡️️
Kang-gook Kim
54'
Замена
Min-woo Seo
️️️️➡️️
Юн Ил-Лок
54'
ГОЛ! 1:1!
Хон Чхоль
54'
46'
Замена
Aidi Fulang Xisi
️️️️➡️️
Чэньцзе Чжу
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Жоао Карлос Тейшейра
Пас отдал
Тианий Гао
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Kwang-yeon Lee
ВР
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
24
Ho-yeong Park
ЦЗ
33
Хон Чхоль
ЦЗ
14
Kim Dae-Woo
ЦП
18
Kang-gook Kim
(К)
ЦП
70
Bon-cheol Ku
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
63
Витор Габриэль
ЦФ
27
Do-Hyun Kim
ЦФ
96
Byeong-chan Choi
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Шанхай Шэньхуа
1
Yaxiong Bao
ВР
21
Xu Haoyang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
(К)
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
17
Тианий Гао
ОП
43
Haoyu Yang
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
34
Song Jun-Seok
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
99
Kang Joon-hyuk
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
14
Kang Yun-Gu
ЦП
13
Min-jun Kim
ЦП
4
Min-woo Seo
ЦП
9
Gun-hee Kim
ЦФ
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
32
Aidi Fulang Xisi
ЦЗ
20
Yu Hanchao
ЦП
15
Си Ву
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
3-3-1-3
1
20
24
33
Чхоль
14
18
70
73
Юн Ил-Лок
96
27
63
Габриэль
3-3-1-1-1
1
5
Чжу
16
38
2
17
Гао
3
43
10
Тейшейра
18
73
Юн Ил-Лок
4
4
73
Юн Ил-Лок
63
Габриэль
9
9
63
Габриэль
96
10
10
96
18
7
7
18
5
Чжу
32
32
5
Чжу
10
Тейшейра
20
20
10
Тейшейра
17
Гао
33
Ван
33
Ван
17
Гао
Остались в запасе
Канвон
Шанхай Шэньхуа
1
Park Cheong-hyo
ВР
34
Song Jun-Seok
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
99
Kang Joon-hyuk
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
14
Kang Yun-Gu
ЦП
13
Min-jun Kim
ЦП
Главный тренер
Чон-Хван Юн
1
Xue Qinghao
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
15
Си Ву
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Park Cheong-hyo
ВР
34
Song Jun-Seok
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
99
Kang Joon-hyuk
ЦЗ
97
You-Hyeon Lee
ЦЗ
14
Kang Yun-Gu
ЦП
13
Min-jun Kim
ЦП
Остались в запасе
1
Xue Qinghao
ВР
41
Zhou Zhengkai
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
15
Си Ву
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Канвон - Шанхай Шэньхуа
2
Всего ударов по воротам
11
2
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
14
12
Офсайды
2
0
Количество передач
521
300
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Информация о матче
Главный судья:
Ammar Mahfoodh, Bahrain
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
Посещаемость:
4091
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2 : 0
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Канвон
2 : 0
17.05.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
Канвон
2 : 0
12.05.2026
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Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
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0 : 0
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Канвон
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Канвон
1 : 1
05.05.2026
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Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
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0 : 1
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1 : 4
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Шанхай Шэньхуа
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Циндао Вест Кост
2 : 2
30.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
24.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
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1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
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