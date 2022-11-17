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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гана - Швейцария
Гана - Швейцария: обзор матча 17 ноября 2022
Гана
17.11.2022, четверг, 13:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Швейцария
70'
М. Салису
74'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гана - Швейцария
Замена
А. Сейду
️️️️
Т. Лэмпти
80'
Замена
Д. Айду
️️️️
М. Салису
77'
ГОЛ! 2:0!
А. Семеньо
Пас отдал
К. Сулемана
74'
ГОЛ! 1:0!
М. Салису
70'
Желтая карточка
К. Сулемана
67'
65'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Ф. Шер
62'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Р. Варгас
Замена
А. Семеньо
️️️️
А. Айю
62'
Замена
Д. Кьерех
️️️️
Э. Овусу
62'
Замена
К. Соуа
️️️️
Д. Барни
62'
Замена
К. Сулемана
️️️️
И. Уильямс
62'
62'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
С. Видмер
59'
Желтая карточка
С. Видмер
46'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Б. Эмболо
46'
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Фройлер
46'
Замена
Н. Эльведи
️️️️
М. Аканджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
3
Тарик Лэмпти
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
15
Элиша Овусу
ОП
21
Салис Абдул Самед
ОП
13
Даниэль Барни
ЦП
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Гана
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
5
Томас Парти
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
8
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
24
Камаль Соуа
АП
11
Осман Букари
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
12
Ибраим Данлад
ЦФ
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
21
Филипп Кен
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
14
Ардон Яшари
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Зиги
17
Баба
18
Амарти
6
Салису
3
Лэмпти
15
Овусу
21
Самед
13
Барни
10
Айю
9
Айю
19
Уильямс
4-2-1-2-1
1
Зоммер
3
Видмер
18
Джемерт
5
Аканджи
22
Шер
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
23
Шакири
17
Варгас
7
Эмболо
6
Салису
15
Айду
15
Айду
6
Салису
3
Лэмпти
2
Сейду
2
Сейду
3
Лэмпти
15
Овусу
8
Кьерех
8
Кьерех
15
Овусу
13
Барни
24
Соуа
24
Соуа
13
Барни
19
Уильямс
22
Сулемана
22
Сулемана
19
Уильямс
10
Айю
11
Семеньо
11
Семеньо
10
Айю
8
Фройлер
23
Окафор
23
Окафор
8
Фройлер
5
Аканджи
4
Эльведи
4
Эльведи
5
Аканджи
7
Эмболо
20
Эбишер
20
Эбишер
7
Эмболо
3
Видмер
16
Фасснахт
16
Фасснахт
3
Видмер
17
Варгас
11
Штеффен
11
Штеффен
17
Варгас
22
Шер
9
Сеферович
9
Сеферович
22
Шер
Остались в запасе
Гана
Швейцария
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Осман Букари
ПВ
12
Ибраим Данлад
ЦФ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Грегор Кобель
ВР
21
Филипп Кен
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
14
Ардон Яшари
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
5
Томас Парти
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Осман Букари
ПВ
12
Ибраим Данлад
ЦФ
Остались в запасе
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Грегор Кобель
ВР
21
Филипп Кен
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
14
Ардон Яшари
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Гана - Швейцария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
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