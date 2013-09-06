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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Гаити
Южная Корея - Гаити: обзор матча 06 сентября 2013
Южная Корея
06.09.2013, пятница, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 1
Завершен
Гаити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Южная Корея - Гаити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 2
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0 : 0
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