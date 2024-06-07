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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гаити - Сент-Люсия
Гаити - Сент-Люсия: обзор матча 07 июня 2024
Гаити
07.06.2024, пятница, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Люсия
47'
Ж. Дюверн
77'
Д. Назон
18'
C. Elva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гаити - Сент-Люсия
90'
+3
Желтая карточка
M. Doxilly
(фол)
Желтая карточка
C. Attys
90'
+1
90'
Замена
️️️️
B. Sandiford
90'
+6'
Замена
️️️️
M. Prunier
86'
Травма
Д. Назон
85'
84'
Замена
️️️️
L. Henville
Замена
️️️️
C. Attys
80'
ГОЛ! 2:1!
Д. Назон
77'
74'
Желтая карточка
P. Pearson
(фол)
64'
Замена
️️️️
S. Nelson
Замена
️️️️
Л. Дон Дидсон
64'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Дюверн
Пас отдал
Ф. Пико
47'
Замена
️️️️
Д. Жан-Жак
46'
45'
+4'
18'
ГОЛ! 0:1!
C. Elva
Желтая карточка
К. Сенте
(фол)
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гаити
1
Джонни Пласид
ВР
4
Рикардо Аде
ЦЗ
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
13
Дьюк Лакруа
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
7
Фафа Пико
ЛВ
6
Карл Сенте
ЦП
14
Leverton Pierre
ЦП
7
Деррик Этьенн
ЦП
20
Франтзди Пьеррот
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Сент-Люсия
1
Vino Barclett
ВР
4
Терелл Томас
(К)
ЦЗ
19
Alvinus Myers
ЦЗ
2
Kurt Frederick
ЦЗ
20
Чейе Александер
ПЗ
11
Ridel Stanislas
ЦП
13
Peter Pearson
ЦП
12
Lester Joseph
ЦП
6
Melvin Doxilly
ЦП
17
Josh Davies
ЦФ
14
Caniggia Elva
ЦФ
Главный тренер
Стерн Джон
Гаити
23
Gooly Elien
ВР
12
Александр Пьер
ВР
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
19
Stéphane Lambèse
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
7
Жозеф Бельмар
ЦП
15
Mikael Cantave
ЦП
22
Christopher Attys
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
8
B. Labissiere
ЦФ
16
Mondy Prunier
ЦФ
Сент-Люсия
16
Anton Richard
ВР
23
Giovanni Deterville
ВР
22
Dante Fitz
ЦЗ
5
Sebastien Ribot
ЦЗ
21
Shaquan Nelson
ЦП
8
Leaus Henville
ЦП
4
Sherman Augustin
ЦП
15
Brendon Sandiford
ЦФ
18
Celestine Theodore Jr
ЦФ
9
Baggio Edward
ЦФ
11
Aaron Richard
ЦФ
4-3-1-2
1
Пласид
4
Аде
22
Дюверн
13
Лакруа
2
Аркю
6
Сенте
14
7
Этьенн
7
Пико
9
Назон
20
Пьеррот
4-4-2
1
20
Александер
19
2
4
Томас
13
12
6
11
14
17
17
Жан-Жак
17
Жан-Жак
22
22
11
Дидсон
11
Дидсон
16
16
21
21
8
8
15
15
Остались в запасе
Гаити
Сент-Люсия
23
Gooly Elien
ВР
12
Александр Пьер
ВР
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
19
Stéphane Lambèse
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
7
Жозеф Бельмар
ЦП
15
Mikael Cantave
ЦП
8
B. Labissiere
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
16
Anton Richard
ВР
23
Giovanni Deterville
ВР
22
Dante Fitz
ЦЗ
5
Sebastien Ribot
ЦЗ
4
Sherman Augustin
ЦП
18
Celestine Theodore Jr
ЦФ
9
Baggio Edward
ЦФ
11
Aaron Richard
ЦФ
Главный тренер
Стерн Джон
Остались в запасе
23
Gooly Elien
ВР
12
Александр Пьер
ВР
3
Francois Andre Dulysse
ЦЗ
19
Stéphane Lambèse
ЦЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
7
Жозеф Бельмар
ЦП
15
Mikael Cantave
ЦП
8
B. Labissiere
ЦФ
Остались в запасе
16
Anton Richard
ВР
23
Giovanni Deterville
ВР
22
Dante Fitz
ЦЗ
5
Sebastien Ribot
ЦЗ
4
Sherman Augustin
ЦП
18
Celestine Theodore Jr
ЦФ
9
Baggio Edward
ЦФ
11
Aaron Richard
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Главный тренер
Стерн Джон
Статистика матча Гаити - Сент-Люсия
2
2
Всего ударов по воротам
33
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
16
15
Офсайды
2
0
Количество передач
508
273
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
13
0
Удары из пределов штрафной
23
3
Удары из-за пределов штрафной
10
0
Матчи команд
Гаити
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Сент-Люсия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сент-Люсия
2 : 1
11.06.2025
Барбадос
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Кюрасао
4 : 0
07.06.2025
Сент-Люсия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сент-Люсия
2 : 2
11.06.2024
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Гаити
2 : 1
07.06.2024
Сент-Люсия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
Сент-Люсия
1 : 4
15.06.2015
Антигуа и Барбуда
Информация о матче
Стадион:
Wildey Turf, Bridgetown
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