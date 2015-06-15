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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Сент-Люсия - Антигуа и Барбуда
Сент-Люсия - Антигуа и Барбуда: обзор матча 15 июня 2015
Сент-Люсия
15.06.2015, понедельник, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
1 : 4
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Антигуа и Барбуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сент-Люсия - Антигуа и Барбуда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сент-Люсия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сент-Люсия
2 : 1
11.06.2025
Барбадос
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Кюрасао
4 : 0
07.06.2025
Сент-Люсия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сент-Люсия
2 : 2
11.06.2024
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Гаити
2 : 1
07.06.2024
Сент-Люсия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
Сент-Люсия
1 : 4
15.06.2015
Антигуа и Барбуда
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
Антигуа и Барбуда
0 : 0
13.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Гондурас
2 : 0
11.06.2025
Антигуа и Барбуда
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Антигуа и Барбуда
0 : 1
06.06.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Каймановы острова
1 : 0
08.06.2024
Антигуа и Барбуда
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Антигуа и Барбуда
1 : 1
05.06.2024
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