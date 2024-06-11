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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Сент-Люсия - Аруба
Сент-Люсия - Аруба: обзор матча 11 июня 2024
Сент-Люсия
11.06.2024, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа C, 3 тур
2 : 2
Завершен
Аруба
45+2'
R. Stanislas
67'
P. Pearson
21'
W. Bennett
43'
I. Marselia (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Люсия - Аруба
90'
+3
Желтая карточка
F. Lewis
(фол)
Желтая карточка
M. Doxilly
(фол)
90'
+2
90'
+5'
Замена
️️️️
B. Edward
89'
88'
Замена
️️️️
A. Charles
79'
Замена
️️️️
R. Ostiana
ГОЛ! 2:2!
P. Pearson
Пас отдал
C. Elva
67'
66'
Замена
️️️️
B. Maria
66'
Замена
️️️️
J. Kruydenhof
46'
Замена
️️️️
N. Paul
Замена
️️️️
P. Pearson
46'
Замена
️️️️
A. Richard
46'
ГОЛ! 1:2!
R. Stanislas
Пас отдал
C. Elva
45'
+2
45'
+3'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
I. Marselia
Замена
️️️️
L. Henville
32'
Травма
Ч. Александер
31'
21'
ГОЛ! 0:1!
W. Bennett
Пас отдал
T. Perret Gentil
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Люсия
1
Vino Barclett
ВР
4
Терелл Томас
(К)
ЦЗ
19
Alvinus Myers
ЦЗ
2
Kurt Frederick
ЦЗ
20
Чейе Александер
ПЗ
6
Melvin Doxilly
ЦП
21
Shaquan Nelson
ЦП
12
Lester Joseph
ЦП
11
Ridel Stanislas
ЦП
14
Caniggia Elva
ЦФ
17
Josh Davies
ЦФ
Главный тренер
Стерн Джон
Аруба
1
Matthew Lentink
ВР
3
Diederick Luydens
ЦЗ
3
Fernando Lewis
(К)
ЦЗ
14
Sandro Staal
ЦЗ
5
Kymani Nedd
ЦЗ
10
Jonathan Richard
ЦЗ
8
Walter Bennett
ЦП
20
Isai Marselia
ЦП
7
Stiven Melchor Rua
ЦП
9
Terence Groothusen
ЦФ
21
Tyron Perret Gentil
ЦФ
Главный тренер
Марвик Бермудес
Сент-Люсия
23
Giovanni Deterville
ВР
16
Anton Richard
ВР
5
Sebastien Ribot
ЦЗ
22
Dante Fitz
ЦЗ
4
Sherman Augustin
ЦП
8
Leaus Henville
ЦП
13
Peter Pearson
ЦП
11
Aaron Richard
ЦФ
9
Baggio Edward
ЦФ
18
Celestine Theodore Jr
ЦФ
15
Brendon Sandiford
ЦФ
Аруба
23
Josthan Maduro
ВР
18
Jahmani Eisden
ВР
2
Nickenson Paul
ЦЗ
13
Ashton Charles
ЦЗ
16
Shivay Wadhwani
ЦЗ
12
Mark Jacobs
ЦЗ
6
Rovien Ostiana
ЦП
22
Conner van Kilsdonk
ЦФ
22
Benjamin Maria
ЦФ
17
Jayden Kruydenhof
ЦФ
19
Jeremy van Uunen
ЦФ
4-4-2
1
4
Томас
19
2
20
Александер
6
12
11
21
17
14
3-2-3-2
1
14
5
10
3
3
8
20
7
21
9
8
8
13
13
11
11
9
9
2
2
13
13
6
6
22
22
17
17
Остались в запасе
Сент-Люсия
Аруба
23
Giovanni Deterville
ВР
16
Anton Richard
ВР
5
Sebastien Ribot
ЦЗ
22
Dante Fitz
ЦЗ
4
Sherman Augustin
ЦП
18
Celestine Theodore Jr
ЦФ
15
Brendon Sandiford
ЦФ
Главный тренер
Стерн Джон
23
Josthan Maduro
ВР
18
Jahmani Eisden
ВР
16
Shivay Wadhwani
ЦЗ
12
Mark Jacobs
ЦЗ
22
Conner van Kilsdonk
ЦФ
19
Jeremy van Uunen
ЦФ
Главный тренер
Марвик Бермудес
Остались в запасе
23
Giovanni Deterville
ВР
16
Anton Richard
ВР
5
Sebastien Ribot
ЦЗ
22
Dante Fitz
ЦЗ
4
Sherman Augustin
ЦП
18
Celestine Theodore Jr
ЦФ
15
Brendon Sandiford
ЦФ
Остались в запасе
23
Josthan Maduro
ВР
18
Jahmani Eisden
ВР
16
Shivay Wadhwani
ЦЗ
12
Mark Jacobs
ЦЗ
22
Conner van Kilsdonk
ЦФ
19
Jeremy van Uunen
ЦФ
Главный тренер
Стерн Джон
Главный тренер
Марвик Бермудес
Статистика матча Сент-Люсия - Аруба
1
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
18
15
Офсайды
1
1
Количество передач
457
349
Сейвы
6
7
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Сент-Люсия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сент-Люсия
2 : 1
11.06.2025
Барбадос
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Кюрасао
4 : 0
07.06.2025
Сент-Люсия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сент-Люсия
2 : 2
11.06.2024
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 тур
Гаити
2 : 1
07.06.2024
Сент-Люсия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
Сент-Люсия
1 : 4
15.06.2015
Антигуа и Барбуда
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Аруба
4 : 1
29.03.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Антигуа и Барбуда
0 : 0
13.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Аруба
0 : 5
08.06.2025
Гаити
Информация о матче
Стадион:
Wildey Turf, Bridgetown
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