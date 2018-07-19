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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Прогрес - Габала
Прогрес - Габала: обзор матча 19 июля 2018
Прогрес
19.07.2018, четверг, 20:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Габала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Прогрес - Габала
Желтая карточка
О. Тилль
88'
Желтая карточка
М. Мутш
86'
73'
Желтая карточка
У. Аббасов
Начало матча
Статистика матча Прогрес - Габала
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Женесс
2 : 1
17.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Женесс Канах
1 : 0
03.05.2026
Прогрес
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Прогрес
1 : 0
26.04.2026
Роданж
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
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Прогрес
Габала
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
21
Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»
2018.11.10 21:32
4
Тилл официально стал игроком «Уфы»
2018.08.31 10:19
4
Сегодня Тилл станет игроком «Уфы»
2018.08.29 10:04
6
Брат полузащитника «Уфы» Тилля перешел в «Тамбов»
2020.09.05 14:14
1
«Сочи» подписал Кудряшова и Карапетяна
2019.07.12 00:36
21
Тилл: «До перехода в «Уфу» я преподавал в школе языки. Теперь могу сконцентрироваться на футболе»
2018.11.10 21:32
4
Тилл официально стал игроком «Уфы»
2018.08.31 10:19
4
Сегодня Тилл станет игроком «Уфы»
2018.08.29 10:04
6
Кононов назвал матч с «Габалой» историческим
2017.06.16 10:45
2
Лига Европы. «Сент-Этьен» переиграл «Андерлехт», «Майнц» взял верх над «Габалой»
2016.12.08 23:32
Лига Европы. «Габала» на последних минутах уступила «Андерлехту»
2016.11.24 20:53
Лига Европы. «Габала» уступила «Сент-Этьену», «Андерлехт» забил шесть голов в ворота «Майнца»
2016.11.03 23:28
1
Гальтье: «Сент-Этьену» нужно что-то делать с атакой»
2016.10.21 09:16
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