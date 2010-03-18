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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фулхэм - Ювентус
Фулхэм - Ювентус: обзор матча 18 марта 2010
Фулхэм
18.03.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Ювентус
9'
Б. Замора
39'
З. Гера
49'
З. Гера (П)
82'
К. Демпси
2'
Д. Трезеге
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Ювентус
+2
Желтая карточка
Ф. Мело
+1
Красная карточка
Д. Зебина
Желтая карточка
П. Кончески
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Ф. Гроссо
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
З. Гера
ГОЛ! 4:1!
К. Демпси
Пас отдал
Д. Этуху
Замена
К. Демпси
️️️️
С. Келли
Замена
П. Де Челье
️️️️
М. Каморанези
ГОЛ с пенальти! 3:1!
З. Гера
Желтая карточка
Диего
ГОЛ! 2:1!
З. Гера
Пас отдал
С. Дэйвис
Замена
З. Грыгера
️️️️
А. Кандрева
Красная карточка
Ф. Каннаваро
12'
Желтая карточка
М. Каморанези
ГОЛ! 1:1!
Б. Замора
Пас отдал
П. Кончески
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Трезеге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
(К)
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
22
Крис Бэйрд
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
20
Золтан Гера
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
45
Мауро Каморанези
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Диего
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Давид Трезеге
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-4-1-1
32
Шварцер
15
Кончески
4
Хангеланд
3
Хьюз
12
Келли
29
Дэйвис
22
Бэйрд
20
Этуху
16
Дафф
20
Гера
25
Замора
4-1-3-1-1
12
Кименти
11
Салихамиджич
11
Зебина
0
Каннаваро
6
Гроссо
30
Мело
87
Кандрева
22
Сиссоко
45
Каморанези
10
Диего
7
Трезеге
12
Келли
2
Демпси
2
Демпси
12
Келли
20
Гера
8
Риисе
8
Риисе
20
Гера
45
Каморанези
29
Де Челье
29
Де Челье
45
Каморанези
87
Кандрева
26
Грыгера
26
Грыгера
87
Кандрева
6
Гроссо
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
6
Гроссо
Остались в запасе
Фулхэм
Ювентус
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
44
Киану Марш-Браун
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Статистика матча Фулхэм - Ювентус
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:50 (прямая)
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