Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Шпортфройнде - ФСВ Франкфурт
Шпортфройнде - ФСВ Франкфурт: обзор матча 16 августа 2014
Шпортфройнде
16.08.2014, суббота, 22:30
Германия. Кубок, 1 раунд
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
ФСВ Франкфурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шпортфройнде - ФСВ Франкфурт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шпортфройнде
Германия. Кубок, 1 раунд
Шпортфройнде
0 : 2
16.08.2025
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
0 : 5
18.08.2024
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/32 финала
Шпортфройнде
1 : 4
09.08.2021
Карлсруэ
Германия. Кубок, 1/4 финала
Шпортфройнде
0 : 3
14.03.2017
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/8 финала
Шпортфройнде
2 : 0
08.02.2017
Мюнхен 1860
ФСВ Франкфурт
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
13.08.2023
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
20.08.2016
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
27.10.2015
Герта
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
0 : 2
07.08.2015
ФСВ Франкфурт
Товарищеские матчи
ЦСКА
2 : 0
22.01.2015
ФСВ Франкфурт
Новости команд
Все
Шпортфройнде
ФСВ Франкфурт
Кубок Германии. В серии пенальти «Байер» проиграл «Шпортфройнде Зиген» и другие результаты
2016.10.25 22:16
3
Кубок Германии. В серии пенальти «Байер» проиграл «Шпортфройнде Зиген» и другие результаты
2016.10.25 22:16
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+