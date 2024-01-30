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Расписание матчей
Германия. Кубок
Санкт-Паули - Фортуна
Санкт-Паули - Фортуна: обзор матча 30 января 2024
Санкт-Паули
30.01.2024, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Фортуна
60'
М. Хартель (П)
120+1'
К. Бухалфа
38'
В. Вермей (П)
99'
А. Танака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Фортуна
ГОЛ!
Х. Цолис
3:4
Пенальти не реализован!
М. Хартель
ГОЛ!
А. Танака
3:3
Пенальти не реализован!
M.
ГОЛ!
Я. Энгельхардт
3:2
ГОЛ!
Д. Синани
3:1
Пенальти не реализован!
C. Daferner
ГОЛ!
Э. Саад
2:1
ГОЛ!
А. Хоффманн
1:1
ГОЛ!
Э. Смит
1:0
ГОЛ! 2:2!
К. Бухалфа
Пас отдал
Д. Синани
120'
+1
Желтая карточка
Э. Саад
117'
99'
ГОЛ! 1:2!
А. Танака
Замена
Д. Синани
️️️️
О. Афолаян
99'
Желтая карточка
К. Метс
97'
91'
Замена
М. Циммерманн
️️️️
И. Йоуханнессон
86'
Замена
Й. Немец
️️️️
Ф. Клаус
Желтая карточка
М. Салиакас
83'
Замена
M.
️️️️
Й. Эггештайн
74'
68'
Замена
C. Daferner
️️️️
В. Вермей
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Хартель
60'
55'
Желтая карточка
А. Хоффманн
Замена
Э. Саад
️️️️
Э. Аменидо
46'
Замена
М. Салиакас
️️️️
Л. Рицка
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Вермей
Желтая карточка
С. Бурхерт
37'
12'
Замена
T. Uchino
️️️️
E. Iyoha
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
10
Марсель Хартель
(К)
АП
14
Этьен Аменидо
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
4
Андре Хоффманн
(К)
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
8
Klaus Suso
ЦП
33
Christoph Daferner
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
2-1-2-1-4
30
Бурхерт
21
Рицка
29
Треу
6
Кемлейн
8
Смит
5
Метс
10
Хартель
14
Аменидо
6
Валь
21
Афолаян
19
Эггештайн
3-1-4-1-1
33
Кастенмайер
4
Хоффманн
30
34
Гавори
16
Энгельхардт
8
Йоуханнессон
22
Танака
8
30
Клаус
17
Цолис
9
Вермей
21
Рицка
2
Салиакас
2
Салиакас
21
Рицка
21
Афолаян
10
Синани
10
Синани
21
Афолаян
14
Аменидо
11
Саад
11
Саад
14
Аменидо
19
Эггештайн
25
25
19
Эггештайн
8
Йоуханнессон
25
Циммерманн
25
Циммерманн
8
Йоуханнессон
8
22
22
8
9
Вермей
33
33
9
Вермей
30
Клаус
11
Немец
11
Немец
30
Клаус
Остались в запасе
Санкт-Паули
Фортуна
22
Никола Васили
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Карол Немчински
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
8
Klaus Suso
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
22
Никола Васили
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
8
Klaus Suso
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Санкт-Паули - Фортуна
6
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
17
17
Офсайды
2
3
Количество передач
683
516
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
0 : 0
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Миллернтор
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